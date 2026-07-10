Công an Quảng Trị xác minh vụ giám thị bị tố chỉ bài cho thí sinh

Sáng 10/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang rà soát, xác minh thông tin mạng xã hội phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa). Nội dung phản ánh cáo buộc một số giám thị hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh và để xảy ra tình trạng trao đổi, chép bài trong phòng thi.

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, thông tin phản ánh còn đề cập việc phòng thi số 61 có con trai của hiệu trưởng nhà trường dự thi. Ông Nguyễn Minh Đức, hiệu trưởng trường này, xác nhận con trai có học lực tốt và thi tại phòng trên, nhưng khẳng định tin đồn giám thị hướng dẫn bài cho thí sinh là hoàn toàn sai sự thật.

'Bà trùm' Mai Anh can thiệp quy hoạch cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương

Lê Văn Đông và Mai Anh

Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 57 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Lợi dụng lúc chữa bệnh bắt buộc tại đây, "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh đã bỏ trốn, móc nối làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho các phạm nhân để giúp họ trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Mai Anh đã chi tiền hối lộ, tổ chức du lịch để mua chuộc nhiều cán bộ, nhân viên nhằm trốn viện và can thiệp cả vào việc quy hoạch lãnh đạo của Viện. Trong khi đó, chồng của Mai Anh là "Đông Timo" đã tổ chức cho cán bộ và đàn em sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại buồng bệnh.

Tai nạn thương tâm: 5 nữ sinh lớp 6 tử vong ở đập nước

Trưa 10/7, UBND xã Nâm Nung (Lâm Đồng) cho biết tại địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước tập thể khiến 5 nữ sinh lớp 6 trường THCS Nâm N'Dir tử vong. Trước đó, nhóm 8 học sinh rủ nhau ra tắm tại đập nước Y Thịnh thì 5 em bất ngờ trượt chân. Các em trên bờ chạy đi gọi người cứu nhưng không kịp.

Theo tin tức từ địa phương, các nạn nhân đều là người dân tộc Dao, nhà thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mẹ đi làm xa. Khu vực đập Y Thịnh sâu từ 2-10m và vốn đã được cắm biển cấm tắm. Chính quyền xã đang hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ các gia đình.