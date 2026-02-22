Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo công điện, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, các lực lượng chức năng, Bộ Xây dựng và UBND các địa phương, đặc biệt là Bộ Công an đã làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân tham gia đón Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025 (giảm khoảng 29,5% về số vụ; giảm 66 người chết, tương đương 24%; giảm 120 người bị thương, tương đương 33,8%).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng khen ngợi, biểu dương Bộ Công an (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông), Bộ Xây dựng và các địa phương đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân đón Tết.

Các phương tiện di chuyển từ đường Cổ Linh vào trung tâm TP Hà Nội trong các ngày cuối kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Đình Thành

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ và đường thủy. Vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt còn xảy ra một số trường hợp chống đối người thi hành công vụ trong hoạt động tuần tra và kiểm soát giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa lễ hội Xuân năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng.

Lực lượng Công an cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động giao thông vận tải…

Bộ Công an cùng với Bộ Xây dựng, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, giảm nguy cơ ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM.

Bộ Xây dựng chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định; kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn.

Thủ tướng lưu ý về việc có giải pháp ngăn chặn và đặc biệt xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định; kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa…

Các lực lượng chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra tình trạng xe ô tô chở quá số người quy định trong thời gian qua, đặc biệt là trong dịp nghỉ Tết (một số trường hợp vi phạm đã được lực lượng Công an phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định).

Chủ tịch các tỉnh, thành trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, nhất là trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và trong dịp lễ hội Xuân 2026, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.