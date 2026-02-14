Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Sông Lô được UBND tỉnh phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Việc hư hỏng các cọc khoan nhồi là không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015.

UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đề xuất 2 phương án gồm: phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng và phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2 phải hoàn thành kết luận điều tra việc để xảy ra hư hỏng cầu Sông Lô để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tiến hành sửa chữa, tiếp tục sử dụng cầu cũ hay không phụ thuộc vào đánh giá, tư vấn, giám sát chuyên môn. Đồng thời phải đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới; trước mắt cần nghiên cứu khảo sát, lắp đặt cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này nếu cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; việc thiết kế cầu Sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn; phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc triển khai không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu Sông Lô mới; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Về kinh phí, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng nhanh phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Thủ tướng chỉ rõ, đây là trường hợp khẩn cấp nên phải đầu tư theo cơ chế lệnh tình trạng khẩn cấp, tổ chức triển khai với phương châm "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió", "chỉ bàn làm, không bàn lùi" để "không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm".