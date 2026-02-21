Hơn 22h, lượng phương tiện tiếp tục tăng cao tại đoạn cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Ba hàng ô tô di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Dòng xe được ước tính kéo dài khoảng 2km tính từ điểm cuối cao tốc đến gần đường Tứ Hiệp.

Chị Minh Hồng (quê Thanh Hóa) cho biết, gia đình chị dự đoán ngày 21/2 sẽ có nhiều người từ quê trở lại Hà Nội nên quyết định đi trong đêm để tránh tắc đường.

Để giảm ùn tắc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng và hướng dẫn phương tiện tại điểm cuối cao tốc. Hàng cọc tiêu đã được dựng lên để giảm tình trạng phương tiện xung đột tại nút thắt cổ chai này.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày, gần 193 nghìn lượt phương tiện đã vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn để trở về Hà Nội. Cơ quan chức năng dự báo lưu lượng phương tiện sẽ tiếp tục gia tăng vào ngày 22/2 - ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến 22h30, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía nam Thủ đô vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Lúc 23h, tại nút giao Quốc lộ 1B - Vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần điều khiển xe đúng tốc độ, giữ đúng khoảng cách, tuân thủ luật giao thông để tránh xảy ra tai nạn.