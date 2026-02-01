Tối 21/2 (tức mùng 5 Tết), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua thống kê lưu lượng phương tiện ra khỏi các thành phố lớn vào những ngày trước Tết Nguyên đán, đơn vị dự báo lượng xe vào thành phố vào ngày cuối của kỳ nghỉ sẽ tăng đột biến, gây ách tắc giao thông.

"Để giải quyết tình trạng ùn tắc, đơn vị dự kiến đóng chiều đi ra khỏi Hà Nội và TPHCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 để ưu tiên phương tiện đi vào thành phố", đại diện Cục CSGT cho biết.

Đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc đến nửa đêm 21/2. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho biết các tuyến cao tốc dự kiến tạm cấm gồm: Tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa; tuyến TPHCM - Long Thành – Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ TPHCM đi Long Thành; tuyến TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TPHCM đi Trung Lương.

Theo cơ quan chức năng, trong ngày 21/2, lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và TPHCM trên các tuyến cao tốc mới đạt hơn 566.000 (khoảng 44,42%) lượt phương tiện đi vào; còn khoảng trên 708.000 (khoảng 55,57%) lượt phương tiện dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2, dẫn tới nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.