Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", tổ chức tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân.

Nhiệm vụ thứ hai được Ban Bí thư yêu cầu là tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; khẩn trương hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà cửa, công trình công cộng thiết yếu bị hư hại; bảo đảm nhân dân có nơi ở, sinh hoạt an toàn, ổn định.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động.

Ban Bí thư lưu ý cần tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Các địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng cần bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn.

Quốc phòng, an ninh, đối ngoại không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Ban Bí thư yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ và ổn định giá cả; bảo đảm an toàn thực phẩm, không khí, nguồn nước sinh hoạt.

"Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết" - Ban Bí thư chỉ đạo.

Cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ xúy cho các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực.

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ: "Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức".

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng, phương tiện trực phải được bố trí đủ để xử lý, giải quyết công việc kịp thời, thông suốt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.