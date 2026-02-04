Chiều nay, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, về vấn đề lương, thưởng Tết cho người lao động, ông Phạm Trường Giang - Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ - cho biết trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo ông Giang, mức điều chỉnh này cao hơn những năm gần đây, như năm 2024 là 6%. Với việc chủ động tham mưu, Chính phủ ban hành nghị định sớm từ tháng 11/2025 nên doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 293, Bộ Nội vụ cũng có 2 văn bản hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện. Ông Giang chia sẻ rằng kết quả cho thấy tình hình rất khả quan.

Tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước có mức lương bình quân đạt khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng (tăng 18,2%); doanh nghiệp dân doanh đạt 8,66 triệu đồng/người/tháng (tăng 7%); doanh nghiệp FDI đạt 10,17 triệu đồng/tháng (tăng 9,6%).

Về tiền thưởng, ông Giang thông tin, qua số liệu thống kê của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng hơn 4,2 triệu lao động thì cho thấy mức thưởng bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết năm ngoái. Cụ thể, doanh nghiệp Nhà nước khoảng 9,44 triệu đồng/người (tăng 23%); doanh nghiệp dân doanh khoảng 7,37 triệu đồng/người (tăng 7,9%); doanh nghiệp FDI đạt 9,21 triệu đồng/người (tăng 12%).

Theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, việc triển khai rất đồng bộ này đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp, giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát.

Với doanh nghiệp, mức tăng hợp lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện cho người lao động gắn bó, giúp tăng năng suất lao động, tạo xung lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2026.