Bà N.T.B.H. (tỉnh Lào Cai) cho biết, sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ các sở, ngành được cử tăng cường về công tác tại xã, phường và được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở. Tuy nhiên, bà băn khoăn khoản hỗ trợ này sẽ được chi trả vào thời điểm nào, căn cứ theo quy định nào và có cần chờ hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh hay không.

Cán bộ, công chức về xã nhận trợ cấp 10 tháng lương cơ sở. Ảnh minh họa: Vũ Điệp

Trả lời băn khoăn của bà N.T.B.H., Bộ Nội vụ cho biết, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở đã được quy định rõ tại Điều 12 Nghị định số 178/2024 ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường đến làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã sẽ tiếp tục được hưởng tiền lương, bao gồm cả các khoản phụ cấp lương, theo vị trí việc làm trước khi được cử đi. Đồng thời, những trường hợp này được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiếp nhận trở lại cơ quan cử đi hoặc được bố trí công tác phù hợp, bảo đảm không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường.

Ngoài ra, người được tăng cường về cơ sở còn được nâng lương vượt một bậc, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh. Thời điểm giữ bậc lương mới được tính theo thời điểm giữ bậc lương cũ.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trung ương được tăng cường đến làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh, mức trợ cấp một lần là 3 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác, cùng các chế độ chính sách tương tự.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, khoản 4 Điều 19 Nghị định 178/2024 đã quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tăng cường đi công tác ở cơ sở.

