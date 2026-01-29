Nội dung này được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 38/TTg-QHĐP của Thủ tướng, trong đó hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm giao cho các bộ, ngành để triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội.

Theo đó, Chính phủ phân công nhiệm vụ điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206/2025 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở; đồng thời phối hợp điều chỉnh lương hưu và các chế độ trợ cấp nêu trên, bảo đảm thực hiện đồng bộ trong quý 1/2026.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng và tăng lương hưu với mức 15%. Đây được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương.

Chính phủ yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và các khoản trợ cấp ngay trong quý 1/2026. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp để triển khai từ năm 2026.

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết 27/2018 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đã quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế hệ thống bảng lương mới. Định hướng chung là mở rộng quan hệ tiền lương, làm căn cứ xác định mức lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, gắn với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 1/7/2024.

Tại Kết luận 83, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết 27. Theo đó, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp, khả thi và đề xuất phương án thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công.

Việc này nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, trình Trung ương xem xét sau năm 2026, thời điểm Bộ Chính trị ban hành và triển khai hệ thống danh mục vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chế độ tiền lương phù hợp theo lộ trình cải cách đã được Bộ Chính trị xác định.

Hiện, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó có đề xuất sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số chức danh.

Song song với đó, Bộ Nội vụ cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu cải cách chính sách tiền lương.