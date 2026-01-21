Thông tin nói trên được Bộ Nội vụ nêu rõ khi trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện tinh gọn bộ máy.

Cụ thể, theo phản ánh của cử tri, với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong khi đó, thu nhập và phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách vẫn còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao, gây khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực có năng lực, tâm huyết.

Lương cơ sở có thể tiếp tục được điều chỉnh tăng trong năm 2026

Cử tri kiến nghị Nhà nước sớm điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp tổ chức, các hội quần chúng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, bổ sung các loại phụ cấp phù hợp cho cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm ổn định lâu dài và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đang xây dựng nghị định mới về thôn, tổ dân phố

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Để hoàn thiện dự thảo, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành. Trên cơ sở đó, Bộ đang rà soát toàn diện mô hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chính sách liên quan, làm căn cứ xây dựng nghị định mới.

Dự thảo nghị định được xây dựng gắn với lộ trình sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước ngày 31/5 theo chủ trương của Bộ Chính trị, nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân tại cơ sở.

Sắp xếp, hợp nhất các hội quần chúng

Về sắp xếp, hợp nhất các hội quần chúng, Bộ Nội vụ cho biết việc triển khai được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và các kết luận của Trung ương, bảo đảm thống nhất trong tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, đối với các hội quần chúng không do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể được thực hiện theo Nghị định số 126/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, cùng với Nghị định số 129/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Theo đó, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với các hội có phạm vi hoạt động trong xã thuộc chủ tịch UBND cấp xã.

Để thống nhất triển khai, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 1911 hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng không do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động ở phạm vi tỉnh, xã.

Đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, việc sắp xếp, hợp nhất được thực hiện theo Kết luận số 174/2025, Kết luận số 177/2025 và Kết luận số 178/2025 của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc triển khai được thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm bảo đảm tổ chức thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu quả ở địa phương.

Về việc cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết đã triển khai theo Nghị quyết số 27 của Trung ương. Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và tạo động lực làm việc.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới. Trước mắt, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước.