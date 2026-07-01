Theo công bố của Bộ GD-ĐT, năm nay môn Toán có 4.208 điểm 10.

10 địa phương có số lượng điểm 10 thi tốt nghiệp THPT môn Toán nhiều nhất trong số 34 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Top 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Từ mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Do đó, thí sinh phải cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Ngoài điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng cần cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, vị trí địa lý, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…