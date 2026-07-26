Ngày 14/6, hai ngày sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra, trên mạng xã hội, một thí sinh đã phản ánh bị giám thị gợi ý cho bạn cùng phòng thi xem bài, đồng thời gây áp lực tâm lý trong quá trình dự thi tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Sau đó, Sở GD-ĐT Quảng Ninh xác minh và quyết định kỷ luật 3 giáo viên liên quan. Ông Tô Văn Tiến, giám thị 2 tại phòng thi, bị cảnh cáo vì không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Bà Trần Thị Bích Hảo, dù là giáo viên và hiểu rõ quy chế thi, vẫn nhờ ông Tiến thực hiện hành vi vi phạm quy chế nên cũng bị cảnh cáo. Bà Vũ Ngọc Hà, giám thị 1 tại phòng thi, bị khiển trách vì không ngăn chặn hành vi vi phạm của ông Tiến và không báo cáo Trưởng điểm thi.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Ít ngày sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, qua phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh. Kết quả trên được đánh giá là bất thường so với tương quan chất lượng giáo dục của tỉnh này nhiều năm qua. Ngoài 147 điểm 10, nhóm thí sinh có số báo danh gần nhau hầu hết đạt điểm cao, chỉ 3 thí sinh dưới 8 điểm.

Sau quá trình rà soát, xác minh, ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án về cơ quan này để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại Quảng Trị, ngày 10/7, trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo nội dung đăng tải, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho một số thí sinh, trong đó có con của hiệu trưởng và 2 giáo viên khác trong trường. Các bài đăng cũng cho rằng một số thí sinh đã trao đổi trong quá trình làm bài thi.

Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố 2 giáo viên liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, kết quả điều tra bước đầu xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hai giáo viên bị khởi tố gồm ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Tại Khánh Hòa, ngày 15/7, Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết đã xác minh vụ việc một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự bị phản ánh sử dụng tài liệu và điện thoại trong giờ làm bài thi nhưng không bị xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, tổ xác minh xác định thí sinh có mang điện thoại vào phòng thi và bị cán bộ coi thi phát hiện, thu giữ trong thời gian làm bài. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định thí sinh mang “phao giấy” như thông tin trên mạng xã hội. Căn cứ kết quả xác minh, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Khánh Hòa quyết định hủy toàn bộ kết quả các bài thi của thí sinh do vi phạm quy chế.

Đối với những người làm công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự, Sở GD-ĐT Khánh Hòa sẽ họp xem xét, xử lý sau khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo.

Tại Cà Mau, ngày 11/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh một thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngày 20/7, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xác nhận đã nắm thông tin và đang báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để xử lý.

Theo nguồn tin của VietNamNet, qua làm việc bước đầu với ngành chức năng tỉnh Cà Mau, thí sinh T.T.Q. (lớp 12, Trường THPT Hồ Thị Kỷ) thừa nhận sử dụng điện thoại trong giờ thi môn Toán. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết kết quả thi của thí sinh này sẽ bị hủy; các tổ chức, cá nhân liên quan cũng sẽ bị xử lý theo quy định.

Tại Bắc Ninh, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết nghi vấn một thí sinh Trường THPT Lương Tài được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo các bài đăng, thí sinh này đạt 10 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Tiếng Anh dù kết quả học tập trước đó được cho là không cao. Trao đổi với VietNamNet ngày 21/7, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin phản ánh một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài đạt 9,5 điểm môn Toán dù kết quả lần thi thử lần thứ nhất chỉ đạt 2,7 điểm.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xác minh các thông tin trước khi đưa ra kết luận chính thức, đồng thời sẽ xử lý theo quy định nếu xác định có hành vi tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi.