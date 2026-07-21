Quảng Trị:

Trao đổi với VietNamNet sáng 21/7, ông Thái Quốc Khánh, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu (xã Cam Lộ, Quảng Trị), cho biết sẽ dành toàn bộ tiền lương hưu tháng 8/2026 (hơn 13,2 triệu đồng) để tặng người đã tố giác hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo ông Khánh, việc tố giác tiêu cực cần được ghi nhận và khích lệ. "Nhiều người bức xúc với hành vi tiêu cực nhưng không phải ai cũng dám đứng lên tố cáo. Tôi thật sự khâm phục sự dũng cảm của người đã tố giác hành vi gian lận thi cử", ông Khánh nói.

Khi còn giữ cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu, mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, ông Khánh đều dành tặng mỗi học sinh trong trường 10.000 đồng như một món quà động viên tinh thần. Kèm theo đó là lời chúc giản dị nhưng đầy yêu thương: "Chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và cố gắng đạt nhiều điểm 10".

Ông Thái Quốc Khánh, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu mong muốn tặng lương hưu tháng 8 cho người tố giác tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Trước đó, từ những tin nhắn phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (Tổ trưởng chuyên môn Toán, phó trưởng điểm thi) và Đoàn Thị Thanh Bình (Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, thư ký điểm thi) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.

Bộ GD-ĐT và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.