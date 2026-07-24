Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi đã được tổ chức theo đúng kế hoạch; kết quả thi được công bố vào ngày 1/7, sớm hơn mọi năm khoảng 3 tuần; đề thi có độ phân hoá phù hợp, bảo đảm mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp và sử dụng kết quả để xét tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ tốt nghiệp của các địa phương cơ bản ổn định như năm trước.

Bộ GD-ĐT cũng cho hay, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, còn có một số trường hợp sử dụng công nghệ cao để gian lận nhưng chỉ phát hiện sau khi thi (do thí sinh khác tố cáo); còn có tình trạng vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị).

Về nguyên nhân, theo Bộ GD-ĐT, do công nghệ phát triển rất nhanh trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ, một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm; sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng.

“Bệnh thành tích và tâm lý coi trọng điểm số vẫn tạo áp lực đối với người học và cơ sở giáo dục. Trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, việc để xảy ra vi phạm pháp luật, quy chế nghiêm trọng tại điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao chưa thật sự chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành”, Bộ GD-ĐT cho biết.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, tăng cường trách nhiệm của địa phương, hội đồng thi và người đứng đầu.

Đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục với lực lượng công an, cơ quan thông tin và truyền thông trong bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật đề thi và dữ liệu thi.

Bộ sẽ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, ngân hàng câu hỏi, phần mềm và nhân lực để từng bước tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trên máy tính tại những địa phương, cơ sở giáo dục đủ điều kiện từ năm 2027. Bảo đảm việc chuyển đổi phương thức thi được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không tạo bất bình đẳng giữa các vùng, miền.

Tăng cường phân tích, khai thác kết quả thi, kết quả đánh giá diện rộng và dữ liệu học tập để điều chỉnh phương pháp dạy học, hỗ trợ học sinh và xây dựng chính sách giáo dục. Khắc phục bệnh thành tích trong công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, duy trì bền vững các tiêu chí sau công nhận.