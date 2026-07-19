Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT, qua công tác rà soát dữ liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Theo Bộ GD-ĐT, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngày 18/7, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng GD-ĐT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin phản ánh được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 19/7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thông cáo của Sở GD-ĐT, hai giáo viên liên quan gồm ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai giáo viên trên để điều tra về hành vi liên quan đến gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, kết quả điều tra bước đầu cũng xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi.

Sở GD-ĐT đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành giáo dục.