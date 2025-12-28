Toàn cảnh Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc năm 2025

Cùng nhìn lại hành trình Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, vinh danh 150 đại biểu ưu tú của 53 dân tộc trên cả nước.