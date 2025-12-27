Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là hoạt động thường niên do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chủ trì, phối hợp cùng Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức.

Buổi lễ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5 từ 20h.

"Chúng em đang rất vui, vinh dự và tự hào"

19h, trong không gian trang trọng và ấm cúng của Nhà hát Hồ Gươm, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã có mặt.

Cùng thời điểm, 170 học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương cũng đã đến Nhà hát Hồ Gươm tham dự Lễ Tuyên dương.

Bạn Lồ Chỉnh Hương (dân tộc Bố Y, sinh năm 2007), đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Biên phòng, bày tỏ niềm vui khi được tuyên dương trong năm 2025. Là 1 trong số 150 học sinh, sinh viên, thanh niên được vinh danh hôm nay, chàng trai Lồ Chỉnh Hương chia sẻ: “Chúng em đang rất vui và cảm thấy vinh dự, tự hào”.

Em bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Báo VietNamNet đã quan tâm sâu sắc đến học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nói chung và bản thân em nói riêng.

“Em sẽ luôn cố gắng, phấn đấu để trở thành một người sĩ quan Biên Phòng trong tương lai, góp phần vào sự phát triển của đất nước”, Lồ Chỉnh Hương nói và chia sẻ đây là một thành công nhỏ trong hành trình trưởng thành và hoàn thiện của bản thân em. Em nghĩ rằng buổi lễ không chỉ là một dịp để vinh danh các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu mà còn là động lực để những người con em dân tộc thiểu số tiếp tục phấn đấu trong học tập và dựng xây đất nước.

Em Lò Thị Kiều Vy (lớp 11), học sinh tiêu biểu, xuất sắc của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu, là đại diện duy nhất của dân tộc Kháng tham dự buổi Lễ Tuyên dương hôm nay.

Đây cũng là lần đầu tiên Vy tới Hà Nội, được tham quan các di tích lịch sử tại Thủ đô.

Khi trò chuyện với một số sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vy cảm thấy như được tiếp thêm động lực, quyết tâm theo đuổi ngành Sư phạm.

“Quê em ở xã Nậm Cuổi (Lai Châu), nơi còn nhiều khó khăn, trường lớp còn thiếu giáo viên. Vì vậy, em mong muốn trở thành giáo viên mầm non, được quay trở về công tác ở quê hương mình. Sau buổi vinh danh, em sẽ nỗ lực để thực hiện ước mơ này”, Vy nói.

Điểm hẹn đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ

Lễ tuyên dương năm 2025 tiếp tục quy tụ những học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu cùng hội tụ. Chương trình như một điểm hẹn đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh những gương mặt tuổi trẻ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bước sang năm thứ 12, chương trình vinh dự và tự hào khi được đón chào sự hiện diện của 150 em học sinh, sinh viên, thanh niên ưu tú.

Để có được sự kiện ý nghĩa này, công tác tổ chức đã được chuẩn bị công phu, bài bản trong suốt thời gian dài, với rất nhiều tâm huyết của Ban Tổ chức, cùng sự đồng hành, đóng góp quý báu của các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn đại diện các nhà tài trợ cho Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 12. Đồng thời trao kỷ niệm chương thay cho lời tri ân của Ban Tổ chức với sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị trong suốt thời gian qua.

Đúng 20h, chương trình Lễ Tuyên dương bắt đầu với các tiết mục văn nghệ chào mừng có tên gọi “Nơi hội tụ ước mơ”.

Chiều 26/12, tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025.

Trong khuôn khổ của chương trình, từ ngày 26 đến sáng 27/12, 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã hội tụ tại Thủ đô và tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Chiều 26/12, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tại trụ sở Trung ương Đảng. Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư ghi nhận nghị lực vượt khó, biểu dương thành tích học tập, rèn luyện của các em và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng Bí thư mong muốn các em tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn, đóng góp cho tương lai quê hương và đất nước.

Tiếp đó, chiều 26/12, các em cùng tham dự tọa đàm “Câu chuyện số từ những bản làng”, trao đổi kiến thức và chia sẻ quan điểm về chuyển đổi số từ khắp các bản làng xa xôi.

Cũng trong ngày 26/12, trong chương trình giao lưu với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các em đã lắng nghe những chia sẻ truyền cảm hứng về khát vọng lập thân, lập nghiệp và tinh thần “dám mơ lớn, dám đi xa”.

Em Trần Thị Thảo Linh, dân tộc Nùng, người từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm 2025, đã báo công dâng Bác về những thành tích đã đạt được trong các năm qua.

Sáng 27/12, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu đã hội tụ về Quảng trường Ba Đình, dâng hoa, báo công với Bác, sau đó vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch. Tiếp đó, đoàn đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương và ghi tên vào sổ vàng danh dự của Di tích Quốc gia đặc biệt, thể hiện sự trân trọng đối với tri thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ với Tổ quốc.

Chuỗi hoạt động giúp các bạn trẻ tự hào hơn về truyền thống cách mạng, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân khi được vinh danh và tiếp thêm động lực để không ngừng nỗ lực, cống hiến.

10h15 ngày 27/12, Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 đã về dâng hương và ghi tên trong sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Qua 12 kỳ tổ chức (2013-2025), Lễ Tuyên dương đã vinh danh hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu thuộc 53 dân tộc trên cả nước. Đại biểu được lựa chọn là những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp quốc gia đến quốc tế; đoạt giải về khoa học - kỹ thuật, nghệ thuật, thể thao; hoặc trúng tuyển đại học với thành tích nổi bật. Nhiều em đến từ các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn nhưng có ý chí vươn lên đặc biệt.

Không ít gương mặt sau khi được tuyên dương đã tiếp tục tỏa sáng, trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, sĩ quan quân đội… và lựa chọn trở về phum sóc, bản làng, lan tỏa tinh thần học tập, đóng góp cho sự phát triển quê hương.

Hai trong số 150 đại biểu được chọn tôn vinh trong Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2025: Hoàng Cao An Nga và Đinh Nguyễn Thuỳ Giang (dân tộc Tày), học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng, đều đã xuất sắc trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm cao.

Năm 2025, bên cạnh các tiêu chí truyền thống, chương trình mở rộng ghi nhận sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, tạo cơ hội tôn vinh đa dạng hơn những cống hiến của thanh niên dân tộc thiểu số trên nhiều lĩnh vực. Cùng với lễ vinh danh, diễn đàn với chủ đề “Câu chuyện số từ những bản làng” được tổ chức nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ.

Không chỉ là buổi lễ vinh danh, sự kiện còn tạo môi trường giao lưu, kết nối, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và ý chí vươn lên của các bạn trẻ. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài người dân tộc thiểu số, góp phần phát triển bền vững nguồn nhân lực cho đất nước...