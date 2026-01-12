Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, đối ngoại luôn có những đóng góp rất to lớn vào sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có những biến động khó lường.

"Dấu ấn quan trọng nhất là chúng ta giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, không những phát triển mà còn phát triển tốt hơn trước, được bạn bè quốc tế đánh giá rất cao. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất", ông đánh giá.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Ảnh: TTXVN

Đại sức cho rằng, Việt Nam không chỉ củng cố, phát triển được quan hệ với tất cả các đối tác lớn mà còn xây dựng được thêm nhiều quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện. Để làm được điều này, không chỉ có lực lượng ngoại giao mà tất cả các lực lượng khác, trong đó chủ công, nòng chốt là Bộ Ngoại giao, các lực lượng đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Ông nhìn nhận các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước năm 2025 diễn ra sôi động, tạo dựng khuôn khổ chính trị và tầm nhìn định hướng quan trọng cho các mối quan hệ, đồng thời thúc đẩy các vấn đề nước ta quan tâm, có lợi ích, gắn với việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác có quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên thành 42 nước. Tính thực chất và hiệu quả trong các chuyến thăm cấp cao đã được nâng cao hơn một bước, thể hiện qua việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024.

Ông Hưng dẫn chứng khu vực Trung Đông và châu Phi - địa bàn ông từng phụ trách. Trước đây, Việt Nam chưa có điều kiện để hợp tác sâu rộng nhưng nay có điều kiện, nước ta hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn vì những nước này đang trở thành những thị trường rất lớn. Đặc biệt, các nước đều coi trọng hình ảnh, sự phát triển năng động của Việt Nam.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng đưa "đối ngoại, hội nhập quốc tế" lên ngang hàng với quốc phòng và an ninh, trở thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Nguyên Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cho biết, đề xuất này nhận được đánh giá cao từ các nhà nghiên cứu và giới chuyên gia.

"Với 40 năm công tác trong ngành Ngoại giao, đây là thông tin rất vui cho những người làm công tác đối ngoại, ngoại giao. Chúng tôi đã trăn trở, mong muốn từ rất lâu. Ngoại giao không chỉ vì lợi ích của ngành Ngoại giao mà còn gắn kết với quốc phòng và an ninh. Các lực lượng này tạo thành một binh chủng hợp thành", ông nhấn mạnh.

Quốc phòng, an ninh được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với đối ngoại và hội nhập quốc tế, hình thành thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Điều này phản ánh tư duy hiện đại, linh hoạt, chủ động thích ứng với môi trường an ninh khu vực và toàn cầu.

"Đối ngoại phải tiên phong, đi đầu, khi đã đặt trọng yếu, thường xuyên thì Nhà nước sẽ tạo điều kiện về nguồn lực, tài chính, con người, đồng thời tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa '3 binh chủng', từ đây sẽ tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn cho đất nước", ông phân tích.

Chính sách chiến lược của Việt Nam

Dưới góc nhìn của bạn bè quốc tế, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama chia sẻ sự vinh dự khi nhận được lời mời tham dự khai mạc Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn với khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama

Ông Saadi Salama cho biết, đây là lần thứ 5 ông tham dự Đại hội Đảng ở Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5 (1982), ông là sinh viên học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và đoàn đại biểu Palestine được mời tham dự. Tại Đại hội Đảng lần thứ 7 (1991), ông tham dự trên cương vị Phó Đại sứ. Tới Đại hội lần thứ 11, 12, 13 (các năm 2011, 2016 và 2021) và sắp tới là Đại hội 14, ông tham dự trên cương vị Đại sứ.

“Trong mỗi chặng đường lịch sử, Việt Nam luôn tìm hướng đi để thực hiện nguyện vọng của cả dân tộc, đó là xây dựng một đất nước hùng cường, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là cương lĩnh rõ ràng và không thể lay chuyển của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ cho rằng, với hơn 90 năm kinh nghiệm của Đảng và đội ngũ lãnh đạo luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, Đại hội sẽ đưa ra những nghị quyết phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, thúc đẩy hợp tác, phát triển và hòa bình trên thế giới.

Theo ông, một điểm đặc trưng của Việt Nam là trong khó khăn luôn sáng suốt, biết biến thách thức thành cơ hội. Người Việt Nam hiểu rõ giá trị của độc lập dân tộc và tầm quan trọng của việc phát triển đất nước.

"Chúng tôi có một câu tục ngữ bằng tiếng Ả Rập nói rằng: 'Không ai có thể gãi lưng của mình bằng chính mình được'. Cho nên, tôi thấy việc quyết định tự chủ, độc lập, tự cường là một chính sách rất chiến lược của Việt Nam", Đại sứ khẳng định.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế - thương mại toàn cầu khốc liệt, Việt Nam vẫn kiên định con đường tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đời sống đầy đủ cho nhân dân, duy trì hòa bình, an ninh, trật tự xã hội và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Trong khi đó, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đánh giá, trong 3 thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ phi thường, từ việc đưa hàng triệu người thoát nghèo, thúc đẩy phát triển công nghiệp đến mở rộng bảo trợ xã hội.

Việt Nam đã cho thế giới thấy khả năng phục hồi và tầm nhìn có thể đạt được những gì. Với tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người là 4.000 USD, Việt Nam đang ở ngưỡng thu nhập trung bình cao. Tỷ lệ nghèo đói đã giảm xuống mức thấp lịch sử và đất nước tiếp tục được xếp hạng trong nhóm phát triển con người cao.

Theo bà, đây là những thành tựu xứng đáng được ghi nhận và tự hào.

Bà Pauline Tamesis cho rằng, điều làm cho câu chuyện của Việt Nam thực sự truyền cảm hứng không chỉ là những con số mà còn là quyết tâm đảm bảo rằng tăng trưởng mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, cam kết phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm.

Bà đánh giá các mục tiêu tiếp theo trong sự phát triển của Việt Nam sẽ còn tham vọng hơn nữa: đạt được vị thế thu nhập cao vào năm 2045 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Ảnh: UN Việt Nam

Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam trong hành trình này thông qua Khung hợp tác sắp tới giai đoạn 2027-2031, phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững, khát vọng thu nhập cao và các mục tiêu khí hậu của Việt Nam.

"Chúng ta có thể đảm bảo rằng câu chuyện của Việt Nam tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới không chỉ như một quốc gia đã trỗi dậy mà còn là một quốc gia dẫn đầu với tầm nhìn, sự bao trùm và tính bền vững. Tôi chúc Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ", Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc chia sẻ.