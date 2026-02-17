Đúng 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh ra quân, triển khai đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới đã được lực lượng CSGT duy trì nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc cùng một thời điểm.

Tại Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai kế hoạch tới các đội CSGT. Nhiều tổ công tác được bố trí tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Tại điểm kiểm tra của Đội CSGT đường bộ số 6, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết đơn vị đã bố trí 6 tổ công tác trên các tuyến phụ trách, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển ô tô, xe máy và xe đạp.

Đáng chú ý, ngay từ đầu ca kiểm tra đã xuất hiện trường hợp không chấp hành đo nồng độ cồn, bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường.

Tại chốt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H.P.L. (SN 1976, trú phường Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29P1-951.XX có nồng độ cồn 0,060 mg/L khí thở.

Người này cho biết do chủ quan trong ngày Tết, cho rằng quãng đường di chuyển ngắn nên vẫn sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt lỗi điều khiển xe máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/L. Với vi phạm trên, tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Một trường hợp khác là C.N.H. (trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn mức 1 theo Nghị định 168/2024. Sau khi bị lập biên bản, anh H. cho biết sẽ rút kinh nghiệm và gửi lời cảm ơn lực lượng CSGT vì đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết đơn vị duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên Tết với tinh thần “không kiêng nể”, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn để kiềm chế tai nạn giao thông.

“Mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ông Chiến nhấn mạnh.