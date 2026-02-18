Sáng mùng 2 Tết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức chương trình diễu hành thú mừng xuân, thu hút đông đảo du khách tham quan. Nhiều trẻ nhỏ tỏ ra thích thú khi lần đầu được quan sát ngựa ở khoảng cách gần.

Văn Mai là chú ngựa lùn được Thảo Cầm Viên đưa về từ Hà Lan. Chú ngựa mái ngố tỏ ra rất thân thiện và thích giao lưu với mọi người.

Ngoài Văn Mai, đoàn diễu hành còn có sự góp mặt của vẹt, dê, cừu và ngỗng. Dẫn đầu đoàn là 4 chú vẹt mang tên Cầu – Dừa – Đủ – Sung. Theo sau là các chú dê, cừu mang tên Tài – Lộc – Tấn – Tới. Bốn chú ngỗng Vạn – Sự – Như – Ý cũng góp phần làm không khí buổi diễu hành thêm vui tươi, rộn ràng.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, giá vé vào cửa không có biến động so với ngày thường.

Đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, theo thông lệ hằng năm, từ mùng 3 - 5 Tết là thời điểm đông khách nhất. So với năm trước, năm nay đã có hơn 38.000 vé được bán ra trong hai ngày đầu xuân.

Chị Hải Yến (ngụ phường Thông Tây Hội) cho biết, vào những dịp lễ, Tết, gia đình chị thường chọn nghỉ ngơi và vui chơi ở nơi gần nhà, không đi xa. Năm nay, cả nhà chị quyết định đến tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Buổi trưa, nhiệt độ tại TPHCM lên tới 35°C, nhiều người dân vẫn tiếp tục đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi.

Nhiều gia đình nhanh chóng tìm những khu vực rợp bóng cây hoặc bãi cỏ thoáng mát để trải bạt nghỉ ngơi, cùng nhau ăn uống.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong dịp Tết Nguyên đán thực hiện “3 không”: không nghỉ Tết, không tăng giá, không phụ thu.