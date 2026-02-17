Dù là ngày đầu năm, lượng khách vẫn khá đông.

Không ít hành khách diện áo dài truyền thống. Chị Trần Thị Nga cho biết năm nào cũng bay về Quảng Ngãi vào mùng 1 Tết.

Theo chị, thời điểm khởi hành này không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn có giá vé “mềm” hơn, sân bay cũng bớt cảnh chen lấn. “Bay hôm nay vừa thong thả, vừa có cảm giác bắt đầu năm mới bằng một chuyến đi đầy hân hoan”, chị chia sẻ.

Đã hơn 11 năm theo chồng về quê ngoài Bắc ăn Tết, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (phường Gia Định) cho biết, mọi năm gia đình thường về từ ngày 25 tháng Chạp. Năm nay do có việc đột xuất, chị về muộn hơn dự định.

Trong khi đó, gia đình chị Thu Hà chọn đón năm mới bằng chuyến du lịch đến Phú Quốc, đúng dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của con. “Sáng nay làm lễ đầu năm xong, cả nhà ra sân bay luôn. Tết năm nay chúng tôi làm đơn giản để dành thời gian cho con”, chị Hà vui vẻ chia sẻ.

Ba bạn Hiếu, Linh và Nhung cho biết hai năm gần đây chọn ở lại TPHCM đón giao thừa để trải nghiệm không khí khác biệt, sau đó mới bay về quê khi giá vé “hạ nhiệt”. Cả ba còn mang theo 2 chậu mai vàng làm quà.

Tại khu vực sảnh chờ, dòng người qua lại không ngớt.

Phi Phụng và em họ Thanh Huy bay ra Hà Nội du lịch đầu năm. Sau vài ngày tham quan Thủ đô, hai chị em dự định đi Điện Biên. “Đầu năm đi một chuyến thật xa để lấy may”, Phi Phụng cười nói.

Dịp này, Vietnam Airlines mang không khí Tết lên khoang máy bay với thực đơn bổ sung những món truyền thống gợi hương vị ba miền.

Nữ tiếp viên Lê Minh Nhi cùng đồng nghiệp diện áo dài cách tân thay cho đồng phục thường ngày để phục vụ hành khách. “Được làm việc trên chuyến bay đầu năm trong tà áo dài truyền thống, tôi rất vui và tự hào”, cô chia sẻ.