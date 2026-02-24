Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Thần Tài là vị thần mang đến tài lộc, của cải, sung túc cho gia đình. Do đó, mỗi khi làm việc gì, ta thường thấy gia chủ cầu khấn Thần Tài.

Những năm gần đây, vào ngày vía Thần Tài, không chỉ người làm kinh doanh mà cả giới văn phòng, người lao động... đều có xu hướng mua vàng cầu may mắn.

Ảnh minh họa: Trần Chung

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, Viện Phong thủy Thế giới cho biết, không có tài liệu nào ghi chép rõ ràng về việc cần mua vàng vào ngày vía Thần Tài.

Trong ngày vía Thần Tài, mọi người có thể đi mua, bán vàng, song không nhất thiết cứ phải chen lấn, mua với giá cao.

Theo chuyên gia văn hóa, TS. Đinh Đức Tiến (khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn), xét về góc độ tinh thần, việc mua vàng cầu may dịp đầu năm cũng đáp ứng nhu cầu rất chính đáng của con người, tạo động lực để họ phấn đấu trong năm mới.

Tuy vậy, ông cũng nhận định không có tục lệ hay quy định nào bắt buộc người dân phải mua vàng trong ngày mùng 10 tháng Giêng.

"Đây chỉ là một quan niệm lưu truyền trong dân gian. Do đó, vào ngày vía Thần Tài, tùy điều kiện mỗi gia đình, chúng ta có thể mua vàng ít, nhiều hoặc không mua cũng không sao”, ông nói.

Từ quan niệm trên, hiện nay có rất nhiều người mua vàng vào ngày vía Thần Tài để cầu may mắn. Thông thường, người dân sẽ mua 1 chỉ vàng để cầu lộc, mua 2 chỉ vàng để cầu phát và 5 chỉ vàng để cầu tài.

Các chuyên gia phong thủy cho biết, khi mua vàng, chúng ta có thể lựa chọn vàng miếng, vàng thỏi, nhẫn hay lắc tay... đều được.

Tuy nhiên, người dân chỉ nên mua vàng trong khả năng của mình chứ không nên vay mượn, cầm cố... để có tiền mua loại trang sức này.

Theo các chuyên gia phong thủy, ngoài vàng, vào ngày vía Thần Tài, người dân cũng có thể mua vật phẩm phong thủy, bạc…