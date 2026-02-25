Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt dịp tết Nguyên đán.

Vào ngày này, nhiều gia đình Việt, đặc biệt là các hộ kinh doanh thường sắm lễ vật hoặc làm mâm cúng vía Thần Tài để thỉnh cầu một năm mới làm ăn phát đạt, may mắn.

Ngày vía Thần Tài là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt. Ảnh: Loan Trần

Tùy vào điều kiện, mỗi gia đình sẽ cúng vía Thần Tài vào các khung giờ khác nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chuẩn bị mâm lễ, chọn ngày giờ hay tiến hành nghi thức cúng vía Thần Tài đúng cách.

Dưới đây là cách cúng ngày vía Thần Tài năm 2026 đầy đủ, đúng nghi lễ.

Văn khấn cúng vía Thần Tài Khung giờ đẹp cúng ngày vía Thần Tài năm 2026 Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, trong năm Bính Ngọ 2026, các khung giờ đẹp cúng vía Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng (ngày Tân Mùi) gồm: 9h – 11h (giờ Tỵ) và 15h – 17h (giờ Thân). Vào các khung giờ này, gia chủ mang vàng, bạc đi qua cổng chính, cửa chính đặt vào nơi tài vị để két sắt, nơi thường xuyên để tiền của gia đình để cầu mong một năm mới đón nhiều tài lộc, may mắn, phát đạt. Mâm cúng vía Thần Tài năm 2026 Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), lễ vật hoặc mâm cúng Thần Tài cần lựa chọn sao cho phù hợp với từng vị thần được thờ như: Thổ thần (ông Địa), các vị nhân thần như Phạm Lãi, Triệu Công Minh, Quan Công hoặc Phật Di Lặc. Trong đó, ngoại trừ Phật Di Lặc (cúng cỗ chay), gia chủ có thể sắm cỗ mặn để cúng các vị còn lại. Chuyên gia Phạm Đình Hải nhấn mạnh, lễ vật hoặc mâm cúng ngày vía Thần Tài không nhất thiết phải cầu kỳ mà được chuẩn bị tùy theo phong tục từng vùng miền và điều kiện từng gia đình. Tuy nhiên, mâm cúng cần có cơm canh, rượu nước và mâm ngũ quả, đặc biệt không thể thiếu các lễ vật là giấy ngũ sắc, đèn nến và hoa tươi. Theo chuyên gia văn hóa Dương Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), mâm cúng ngày vía Thần Tài thường có bộ tam sên gồm 3 món tượng trưng cho trên cạn, dưới nước và sự sinh sôi: thịt lợn luộc hoặc thịt lợn quay; tôm luộc hoặc cua; trứng vịt (hoặc trứng gà) luộc. Ngoài ra, tuỳ theo văn hoá mỗi vùng miền, mâm cúng ngày vía Thần Tài sẽ có những lễ vật khác nhau nhưng có thể sẽ có thêm những món dưới đây: - 1 con cá lóc nướng nguyên con (với miền Nam) - Hoa quả tươi: chuối, cam, xoài, thanh long, táo, dưa hấu… - 1 lọ hoa tươi (có nụ, có hương thơm càng tốt) - 1 bộ giấy tiền, vàng mã - Thuốc lá (cả bao, có 2 điếu thuốc thò đầu ra) - 1 đĩa gạo - 1 đĩa muối hạt - 3 cốc nước, 2 chén rượu - 2 cây đèn, khay vàng giấy - 5 củ tỏi (mang ý nghĩa xua đuổi tà ma) - Bát nước đầy rắc cánh hoa hồng ở trên (mang ý nghĩa giữ cho tiền bạc không bị trôi đi, thường được các gia đình đặt trên nền đất ngoài cùng ban thờ). - Tượng Ông Cóc (đặt bên trái ban thờ với ý nghĩa đón sinh khí, tài lộc. Ban ngày quay tượng ra ngoài và tối quay vào trong). Ngoài ra, mâm cúng vía Thần Tài còn thường có các món phụ như bánh bao hũ vàng, chả giò, xôi gấc. Văn khấn cúng vía Thần Tài Dưới đây là văn khấn cúng ngày vía Thần Tài năm 2026 theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin): Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân. Con kính lạy Thần Tài vị tiền. Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. Tín chủ con là:… Ngụ tại:… Hôm nay, ngày… tháng… năm 2026 Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)