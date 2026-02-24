Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài là mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Năm nay, ngày lễ này rơi vào thứ Năm, ngày 26/2/2026 dương lịch.

Vào ngày này, nhiều gia đình Việt, đặc biệt là các hộ kinh doanh thường sắm lễ vật hoặc làm mâm cúng vía Thần Tài để thỉnh cầu một năm mới làm ăn phát đạt, may mắn.

Giờ đẹp cúng vía Thần Tài năm 2026:

Nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết, trong năm Bính Ngọ 2026, có 2 khung giờ đẹp cúng vía Thần Tài vào ngày mùng 10 tháng Giêng (ngày Tân Mùi) gồm:

- Giờ Tỵ từ 9h đến 11h

- Giờ Thân từ 15h đến 17h

Vào các khung giờ này, gia chủ nên nạp tài bằng cách mang vàng, bạc đi qua cổng chính, cửa chính rồi đặt vào nơi tài vị để két sắt, nơi thường xuyên để tiền của gia đình, để cầu mong một năm mới nhiều tài lộc, may mắn, phát đạt.

Vào ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều gia đình chọn khung giờ đẹp để cúng vía Thần Tài, cầu mong năm mới thịnh vượng, làm ăn phát đạt, tài lộc đầy nhà. Ảnh: Ngoc Anh

Lưu ý:

Trước và trong khi nạp tài, gia chủ nên đọc khẩu chú:

Thiên linh linh, địa linh linh

Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh đáo gia

Kim, Ngọc, Tài mãn đường (hoặc Kim, Ngọc, Tài, Phú, Quý mãn đường)

Đọc xong, gia chủ tiến hành nạp tài vào nơi cất tiền bạc.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo