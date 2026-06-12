Sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng và những ngày thi tốt nghiệp THPT, không ít em lựa chọn việc đầu tiên là ngủ bù thay vì đi chơi hay ăn mừng cùng bạn bè.

Lý giải hiện tượng này dưới góc độ y khoa, trao đổi với PV VietNamNet, BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, cho biết nhu cầu được ngủ ngay sau kỳ thi là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cơ thể sau một thời gian dài chịu áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong giai đoạn ôn thi, nhiều học sinh thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc, thậm chí cắt giảm thời gian nghỉ ngơi để học bài. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến cơ thể tích lũy "món nợ giấc ngủ" (sleep debt). Khi áp lực thi cử kết thúc, não bộ và cơ thể sẽ phát tín hiệu đòi hỏi được nghỉ ngơi để bù đắp phần năng lượng đã tiêu hao.

Các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thạch Thảo.

"Đỉnh cao của trạng thái thư giãn chính là giấc ngủ. Sau khi kỳ thi kết thúc, cảm giác căng thẳng giảm xuống, cơ thể lập tức chuyển sang trạng thái phục hồi và nhu cầu ngủ tăng lên rõ rệt", BS Vũ nói.

Giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe. Trong khi ngủ, não bộ xử lý thông tin, củng cố trí nhớ, đồng thời cơ thể tiến hành sửa chữa các tổn thương tế bào, phục hồi năng lượng và điều hòa các hormone.

Sau một giấc ngủ chất lượng, cơ thể thường cảm thấy tỉnh táo, tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn. Đây cũng là lý do nhiều thí sinh cảm thấy "nhẹ nhõm" và dễ ngủ sâu hơn sau khi hoàn thành kỳ thi.

Để có một giấc ngủ ngon và chất lượng, bác sĩ Vũ khuyến cáo một số biện pháp đơn giản sau:

- Duy trì môi trường ngủ phù hợp: Phòng ngủ nên có nhiệt độ dễ chịu, không quá nóng hoặc quá lạnh, đồng thời cần thông thoáng để tạo cảm giác thoải mái khi nghỉ ngơi.

- Đầu tư cho giấc ngủ: Một chiếc giường êm ái cùng nệm và gối phù hợp sẽ giúp cơ thể thư giãn tốt hơn, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Lưu ý các loại thuốc đang sử dụng: Một số thuốc như thuốc ho hoặc thuốc chống trầm cảm có thể gây mất ngủ hoặc làm giấc ngủ bị gián đoạn. Nếu nghi ngờ thuốc ảnh hưởng đến giấc ngủ, người dùng nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

- Hạn chế đồ uống chứa caffeine: Cà phê, trà, ca cao và các loại nước tăng lực có thể kích thích hệ thần kinh, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ.

- Tắm trước giờ đi ngủ: Tắm nước ấm hoặc ngâm mình thư giãn có thể giúp giảm căng thẳng và đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi. Một số mùi hương dịu nhẹ như tinh dầu oải hương cũng có tác dụng hỗ trợ thư giãn, giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Để phục hồi sau kỳ thi, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh nên ngủ đủ giấc, duy trì thời gian ngủ - thức tương đối ổn định, tăng cường vận động nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và dành thời gian cho các hoạt động thư giãn lành mạnh cùng gia đình, bạn bè.

"Kỳ thi kết thúc là thời điểm cơ thể cần được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Cổ nhân vẫn dạy ăn được ngủ được là tiên", bác sĩ Vũ nhấn mạnh.