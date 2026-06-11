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Ngày 11/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các chiến sĩ của đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một nữ sinh đến điểm thi đúng giờ.

Theo đó, khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Trường Chinh (xã Nhân Cơ), em L.T.L. (SN 2007, trú bon Mê Ra, xã Quảng Tân) bất ngờ phát hiện đã quên các loại giấy tờ quan trọng như CCCD và giấy báo thi...

Do nhà cách điểm thi hơn 40km, nữ sinh lo lắng không kịp quay về lấy giấy tờ để tham dự kỳ thi.

Trước tình huống này, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 đã sử dụng phương tiện đặc chủng đưa nữ sinh về nhà lấy giấy tờ rồi quay lại điểm thi.

Do quãng đường khá xa nên lực lượng CSGT phải bật còi ưu tiên liên tục để đưa nữ sinh đến điểm thi đúng giờ.

CSGT đưa một thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Ảnh: KL

Cũng trong sáng 11/6, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Tuy Đức), lực lượng Công an xã biên giới đã hỗ trợ nhiều thí sinh đến điểm thi đúng giờ.

Cụ thể, khi thời gian làm thủ tục dự thi chỉ còn hơn 15 phút, Công an xã Tuy Đức nhận được thông tin về 4 thí sinh cần hỗ trợ khẩn cấp.

Trong số này, 3 thí sinh chưa đến điểm thi, còn 1 em đã có mặt nhưng quên giấy tờ dự thi.

Lúc này, Đại úy Trần Văn Thông (cán bộ Công an xã Tuy Đức) đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự bên ngoài điểm thi đã nhanh chóng điều khiển xe mô tô đặc chủng lên đường hỗ trợ các em.

Từ điểm thi, Đại úy Thông chạy khoảng 4km thì phát hiện hai nam sinh đang đi bộ tới trường nên bật còi ưu tiên, chở các em đến nơi kịp thời gian làm thủ tục.

Sau khi đưa hai nam sinh đến điểm thi an toàn, Đại úy Thông tiếp tục quay xe để hỗ trợ một nữ sinh khác đang ở cách điểm thi khoảng 10km.

Khi di chuyển được gần 7km, Đại úy Thông phát hiện nữ sinh này đang được mẹ chở bằng xe máy đến trường. Ngay lập tức nữ sinh được đón lên xe đặc chủng và có mặt tại điểm thi trước giờ đóng cổng quy định.

Còn thí sinh T.K.L., dù đã đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn nhưng lại quên giấy tờ dự thi ở nhà. Ngay sau đó, em đã được lực lượng công an hỗ trợ chở về lấy giấy tờ rồi quay trở lại trường kịp thời.