Theo tổng kết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2025 tại Việt Nam được xem là một năm có diễn biến thiên tai đặc biệt bất thường và “dị thường", gây thiệt hại nặng nề trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 4/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết theo số liệu cập nhật mới nhất, thiên tai năm 2025 đã gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 97.000 tỷ đồng, đồng thời làm 419 người chết và mất tích.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tính đến hết tháng 11/2025 đã có 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (15 bão, 6 áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên Biển Đông, khiến năm 2025 trở thành năm có số lượng bão/áp thấp nhiệt đới nhiều nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc (năm 1961). Kỷ lục gần nhất trước đó là năm 2017 với 20 cơn (16 bão, 4 áp thấp nhiệt đới).

Ngoài kỷ lục về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới, mùa bão năm 2025 còn ghi nhận nhiều điểm đặc biệt, bất thường và cực đoan. Có thể kể đến, bão số 1 (Wutip) xuất hiện trên Biển Đông vào tháng 6 - lần đầu tiên xảy ra sau hơn 40 năm.

Bão số 9 (Ragasa) đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới cuối tháng 11, bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương - một hướng dịch chuyển chưa từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng (trong khi chiều ngược lại đã từng xảy ra).

Đáng chú ý, trong năm 2025, tình hình lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra trên diện rộng, với mực nước đỉnh lũ trên các sông vượt mốc lịch sử ở cả Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, hạ lưu sông Cửu Long.

Các chuyên gia khí tượng nhận xét, chưa năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử cùng xuất hiện trong một năm tại 20 con sông. Trong đó, ở miền Bắc, lũ được ghi nhận tại các sông: sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Ninh), sông Chung (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang), sông Ngòi Hút và Ngòi Thia (Lào Cai).

Ở miền Trung, lũ xảy ra trên sông Mã và sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Bồ (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) và sông Lũy (Lâm Đồng).

Ở Nam Bộ, lũ lớn xuất hiện tại hạ lưu sông Tiền (Vĩnh Long, Đồng Tháp) và hạ lưu sông Hậu (An Giang, Cần Thơ).

Đặc biệt nghiêm trọng, trận lũ lịch sử năm 2025 tại Phú Yên (nay thuộc phía Đông Đắk Lắk) là một phần của đợt thiên tai lớn ở miền Trung - Tây Nguyên, vượt đỉnh lũ lịch sử 1993 trên lưu vực sông Ba.