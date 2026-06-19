Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Chiều 19/6, Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2026. VietNamNet cập nhật để thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.

Dưới đây là hướng dẫn chấm môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Để tăng tính công bằng trong chấm thi, năm nay là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT triển khai việc chấm thi môn Văn bằng phương pháp sử dụng Rubric.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết việc này nhằm bảo đảm tính phân hóa, phân loại thí sinh.

Ông Hà cho biết, Rubric sẽ giảm yếu tố chủ quan của người chấm trong quá trình chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ gắn vào những tiêu chí nào thì tương ứng khung điểm cụ thể.

Ngoài ra, việc sử dụng Rubric không phải là điều mới xuất hiện đột ngột. Bộ GD-ĐT đã tổ chức tập huấn (trong Module thứ 3) và một số địa phương cũng từng sử dụng.

“Hiểu đơn giản, giống như bảng biểu các phần của đáp án, cán bộ chấm thi có thể nhìn theo đó, nếu đáp ứng thì cho điểm. Điều này nhằm công bằng hơn trong việc chấm môn tự luận, đặc biệt là môn Ngữ văn - có tính định lượng khó hơn so với các môn khoa học cơ bản rất nhiều”, ông Hà nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cũng khẳng định việc áp dụng Rubric sẽ hạn chế những khác biệt trong đánh giá và giúp giáo viên dễ thống nhất hơn trong quá trình chấm thi.

Đáp án mở với câu hỏi về "Steve Jobs Việt Nam"

Với phần Viết liên quan đến câu hỏi “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam”, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thí sinh không cần nêu tiểu sử của những nhân vật xuất hiện trong yêu cầu của đề.

Thay vào đó, thí sinh đáp ứng các yêu cầu chung như xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu về hình thức, ngôn ngữ, dung lượng; sử dụng bằng chứng từ thực tế đời sống và trải nghiệm cá nhân; xác định đúng vấn đề nghị luận (từ góc nhìn của người trẻ, đề xuất các giải pháp để Việt Nam có những nhà phát minh công nghệ mang tầm vóc thế giới) sẽ được 0,5 điểm.

Về yêu cầu cụ thể, thí sinh cần triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lý và sử dụng đúng các kỹ năng nghị luận.

Theo hướng dẫn chấm thi, ở ý 1, về phía cá nhân, thí sinh cần trình bày nhận thức (có tư duy đột phá, có khát vọng lớn, không ngại thất bại...), thái độ (có lòng tự tôn dân tộc, muốn cống hiến cho đất nước và nhân loại…), hành động (học hỏi, nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, phát triển công nghệ để giải quyết các vấn đề của đất nước và thế giới, xây dựng đội ngũ những người trẻ có cùng chí hướng...).

Ở ý 2, về phía xã hội, thí sinh đề cập đến các yếu tố giáo dục (xây dựng nền giáo dục khai phóng, sáng tạo...), chính sách (có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản…), quan điểm của xã hội (ủng hộ tư duy độc lập, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận cho người trẻ thử nghiệm và thất bại...). Làm tốt phần này, thí sinh sẽ đạt tổng 1,5 điểm.