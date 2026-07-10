Quy chế quy định thế nào về trách nhiệm tại điểm thi?

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT ban hành, thành phần của một Điểm thi gồm: Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký điểm thi, giám thị, trật tự viên, nhân viên phục vụ, lực lượng y tế và công an.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Điểm thi là tổ chức coi thi bảo đảm đúng quy định của quy chế thi.

Trong đó, trưởng điểm thi (trong sự việc ở Tuyên Quang là bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) ngoài việc điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi, có trách nhiệm tổ chức phổ biến cho các thí sinh về quy định bảo vệ bí mật nhà nước với đề thi và các hành vi vi phạm quy chế thi.

Theo quy chế thi, ở các điểm thi, giám thị là giáo viên trường phổ thông và/hoặc giáo viên trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo quy chế, giám thị tổ chức coi thi tại phòng thi theo đúng quy định của quy chế; không được ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài của thí sinh (trừ trường hợp bất khả kháng và phải nhận được sự đồng ý của trưởng điểm thi).

Trong giờ làm bài thi của thí sinh, một giám thị sẽ bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, giám thị còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi.

Ngoài ra, tại điểm thi, còn có lực lượng giám sát phòng thi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực được phân công; mỗi giám sát phòng thi giám sát không quá 3 phòng thi liền nhau trong cùng một tầng và cùng một tòa nhà.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Không chỉ quy định trách nhiệm của những cán bộ tham gia điểm thi, quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của thí sinh dự thi tại điểm thi đó.

Cụ thể, Điều 21 quy chế thi nêu rõ, trong thời gian ở phòng thi, thí sinh phải báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận.

Quy chế thi cũng quy định, trong quá trình thi, sẽ cho điểm 0 với bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi.

Trong trường hợp nào được tổ chức thi lại?

Quy chế thi không nêu rõ trong những trường hợp nào được tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT.

Song, ở Điều 59 quy định về trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, ngoài việc tổ chức kỳ thi, Bộ được quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt và các tình huống bất thường khác.

Tuy nhiên, qua các năm gần đây, từ giai đoạn kỳ thi THPT quốc gia đến kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, chưa ghi nhận trường hợp học sinh được/phải thi lại một môn sau khi đã được công bố điểm chỉ vì liên quan nghi vấn sai phạm trong công tác coi thi tại một điểm thi.

Mới đây, Bộ GD-ĐT cho hay đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.