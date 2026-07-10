Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, đơn vị đang triển khai rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở đã báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh.

Thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, sáng 10/7, Sở tổ chức cuộc họp khẩn, quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc hành vi gian lận, tiêu cực nếu có.

Sở GD-ĐT cũng cho biết sẽ rà soát toàn diện các khâu của kỳ thi tại những điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những nơi có thông tin phản ánh hoặc nghi ngờ xảy ra tiêu cực.

Quan điểm của Sở là nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật, với tinh thần "sai đến đâu xử lý đến đó", không bao che, dung túng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, ngay sau khi có kết quả xác minh chính thức từ tổ rà soát và các cơ quan chức năng, thông tin sẽ được công khai. Trường hợp phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.