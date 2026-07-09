Bộ GD-ĐT cho hay đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Bộ GD-ĐT chưa chốt cho học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc liên quan đến bất thường môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Sở đã phối hợp với nhà trường tổ chức gặp gỡ toàn bộ học sinh lớp 12, phụ huynh và các thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin về vụ việc, đồng thời lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của các thí sinh.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đức Hoàng

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 322/322 phụ huynh học sinh, tương đương 100%, cùng 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán để bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thí sinh.

Trên cơ sở nguyện vọng của học sinh, phụ huynh và các quy định hiện hành, Sở GD-ĐT Tuyên Quang đã báo cáo, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời kiến nghị Bộ GD-ĐT có phương án bảo đảm tiến độ xét tuyển đại học, cao đẳng để không ảnh hưởng đến quyền học tập, quyền lợi chính đáng của thí sinh.