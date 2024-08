Tờ The Hill dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Mỹ giấu tên nói rằng, kế hoạch này của Sở Mật vụ Mỹ đã thể hiện sự thay đổi về mức độ bảo vệ dành cho các ứng viên tổng thống bởi “kính chống đạn chỉ được dùng cho Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ khi thấy cần thiết”.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa tháng trước. Ảnh: Donald Trump/ Truth Social

Theo người này, những tấm kính chống đạn sẽ được lắp đặt để bảo vệ ông Trump mỗi khi vị ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa bước lên sân khấu.

Trong khi đó, phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ khi trả lời phỏng vấn tờ The Hill không đề cập tới việc cơ quan này sẽ tăng cường những biện pháp bảo vệ ông Trump như thế nào. “Việc đảm bảo an toàn cho những người cần được chúng tôi bảo vệ luôn là ưu tiên cao nhất. Tuy nhiên để hoạt động bảo vệ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi không thể bình luận về những cách thức an ninh và phương tiện được sử dụng”.

Cho tới nay, nhóm vận động tranh cử của ông Trump chưa bình luận về những thông tin được The Hill trích dẫn.

Cộng tác viên của trang ABC News, cựu mật vụ đã nghỉ hưu Don Mihalek nhận định rằng việc Sở Mật vụ Mỹ sử dụng kính chống đạn UpArmored quanh nơi ông Trump đứng khi phát biểu “là một bước đi nhằm đảm bảo chiến dịch tranh cử sẽ luôn an toàn”.

“Đó không chỉ là kính chống đạn, mà là một lớp kính to và nặng nề thường dành riêng cho các sự kiện quy mô lớn được tổ chức ngoài trời”, ông Mihalek nói.

Theo The Hill, động thái Sở Mật vụ Mỹ phê chuẩn kế hoạch tăng cường an ninh bảo vệ ông Trump diễn ra chỉ một tháng sau vụ đối tượng Thomas Michael Crooks nổ súng bắn cựu Tổng thống Mỹ khi vận động tranh cử ngoài trời ở thành phố Butler, bang Pennsylvania.

