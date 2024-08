Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 14/8, ông Walz đã hồi đáp việc hãng thông tấn CBS mời hai ứng cử viên phó tổng thống tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp tại thành phố New York. Theo CBS, họ đã đưa ra 4 thời điểm để các chiến dịch tranh cử của ông Walz và ông Vance lựa chọn cho cuộc tỉ thí là ngày 17/9, 24/9, 1/10 và 8/10.

"Hẹn gặp lại vào ngày 1/10 ông J.D nhé", ông Walz viết.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz (phải) muốn tranh luận trực tiếp với đối thủ J.D Vance vào ngày 1/10. Ảnh: Business Insider

Báo The Hill sau đó trích dẫn một tuyên bố từ chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris xác nhận, “phó tướng” của bà sẽ dự sự kiện tỉ thí hùng biện do CBS chủ trì vào ngày 1/10. Song, “phó tướng” của ông Trump chưa thông báo có chấp nhận thời điểm đó hay không.

Tuần trước, ông Walz tuyên bố rất nóng lòng được tranh luận với ông Vance nếu “ông ta sẵn sàng rời khỏi ghế dài và xuất hiện", ám chỉ đến một lời đồn thổi vô căn cứ nhưng được nhiều người chia sẻ rằng thượng nghị sĩ đến từ bang Ohio từng tiết lộ trong hồi ký của mình về việc đã quan hệ tình dục trên một chiếc ghế dài.

Chiến dịch tranh cử của ông Vance trước đó từng từ chối cam kết tham gia tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên phó tổng thống trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào ngày 19/8.

Trong khi đó, bà Harris và ông Trump đã nhất trí tham gia cuộc so tài hùng biện đầu tiên giữa họ trước tổng tuyển cử vào ngày 10/9, do hãng tin ABC tổ chức. Theo ban tổ chức, sự kiện do David Muir, người dẫn chương trình World News Tonight và biên tập viên Linsey Davis, người dẫn chương trình Live Prime của đài điều phối.