Theo Sina News, thành tích của Xu Ke càng gây chú ý khi đề Toán Gaokao năm nay được đánh giá là một trong những đề khó nhất nhiều năm qua. Trước đó, em cũng đã được tuyển thẳng vào Lớp tinh hoa Toán học Khâu Thành Đồng của Đại học Thanh Hoa.

Thí sinh duy nhất đạt 150 điểm Toán ở đề Gaokao quốc gia số I

Kết quả kỳ thi Gaokao được công bố ngày 25/6. Theo bà Wu Min, Bí thư Đảng ủy Trường THPT Chí Lâm, Xu Ke hiện là thí sinh duy nhất trong số hơn 7,2 triệu thí sinh sử dụng đề thi quốc gia số I đạt điểm tuyệt đối môn Toán.

Đề Toán năm nay được đánh giá có độ khó tăng đáng kể so với các năm trước. Sau khi kết thúc môn thi, chủ đề về đề Toán nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều thí sinh nhận xét phần câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án không quá khó, nhưng các bài tự luận, đặc biệt câu cuối về hàm số định nghĩa mới, có độ phân hóa rất cao.

Theo ban ra đề, đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng "chống học tủ, chống luyện đề", đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy, phân tích và lập luận chặt chẽ thay vì chỉ ghi nhớ các dạng bài quen thuộc. Nhiều giáo viên nhận định, với độ khó của đề năm nay, mức từ 135 điểm trở lên đã là rất xuất sắc.

Bà Wu Min kể rằng chiều 25/6, khi đang làm việc, một học sinh chạy vào phòng, phấn khích báo tin: "Xu Ke được 150 điểm Toán!".

"Tôi lập tức dừng công việc để gọi điện xác nhận với bố mẹ em. Khi biết thông tin là chính xác, tôi vừa vui mừng vừa bất ngờ. Các thầy cô và gia đình còn xúc động hơn cả Xu Ke", bà kể.

Xu Ke là thí sinh duy nhất trong hơn 7,2 triệu thí sinh dự thi bằng đề Gaokao quốc gia số I đạt điểm tuyệt đối 150/150 môn Toán năm 2026. Ảnh: Sina News

Trái ngược với sự xúc động của thầy cô và gia đình, Xu Ke đón nhận kết quả khá bình tĩnh.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, nam sinh nói chậm rãi và thường dành vài giây suy nghĩ trước khi trả lời từng câu hỏi.

Xu Ke cho biết chính bố là người báo tin em đạt điểm tuyệt đối môn Toán. "Khi biết kết quả, em khá bình tĩnh. Sau khi thi xong, em đã tự ước lượng điểm và nghĩ mình có khả năng đạt điểm tuyệt đối, nên hôm nay không quá bất ngờ", Xu Ke chia sẻ.

Từng giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Trung Quốc

Xu Ke yêu thích Toán học từ khi còn học tiểu học. Sau khi vào Trường THPT Chí Lâm, em tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và bắt đầu được đào tạo chuyên sâu.

Theo Sohu, năm 2025, Xu Ke giành giải Nhất vòng thi tỉnh Chiết Giang của Kỳ thi Olympic Toán học trung học toàn quốc, đồng thời đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Trung Quốc (CMO).

CMO là vòng chung kết quốc gia dành cho những học sinh xuất sắc nhất, đồng thời là căn cứ tuyển chọn đội tuyển tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO).

Dù giành Huy chương Vàng, Xu Ke vẫn lỡ cơ hội được chọn vào đội tuyển quốc gia.

Nhớ lại lần lỡ cơ hội ấy, em cho biết khi đó rất tiếc nuối nhưng không vì thế mà nản chí.

Đầu năm 2026, Xu Ke vượt qua kỳ tuyển chọn vào Lớp tinh hoa Toán học Khâu Thành Đồng của Đại học Thanh Hoa và được tuyển trước khi kỳ thi Gaokao diễn ra.

Nhìn lại chặng đường học tập, Xu Ke cho biết bản thân chưa bao giờ đặt mục tiêu phải đứng thứ mấy hay đạt bao nhiêu điểm. "Em không đặt mục tiêu về thứ hạng hay điểm số. Em chỉ tập trung giải từng bài toán và cố gắng tiến bộ mỗi ngày", Xu Ke chia sẻ.

Theo nam sinh, việc không quá áp lực về thành tích giúp em duy trì động lực học tập lâu dài. Em luôn nghiêm túc với từng bài tập và không cho phép bản thân lơ là.

3 bí quyết học Toán của nam sinh đạt điểm tuyệt đối

Chia sẻ về phương pháp học, Xu Ke cho rằng điều đầu tiên là phải tìm được niềm yêu thích thực sự với môn học. "Hứng thú là động lực để có thể kiên trì đầu tư thời gian và công sức", nam sinh nói.

Bên cạnh đó, em nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc. Theo em, những bài toán khó thực chất đều là sự kết hợp và mở rộng từ những kiến thức cơ bản; khi nắm chắc nền tảng thì sẽ không hoang mang trước những dạng bài mới.

Theo Xu Ke, điều cuối cùng là giữ tâm lý ổn định trong phòng thi. "Đừng để cảm xúc chi phối khi làm bài. Như vậy bạn sẽ tránh mất điểm ở những câu mình hoàn toàn có thể giải được", Xu Ke chia sẻ.

Khi được hỏi về kế hoạch sau kỳ thi, Xu Ke cho biết em chưa có dự định đi du lịch vì vẫn còn khá bận. Thay vào đó, nam sinh dự định dành kỳ nghỉ hè để tự học Toán cao cấp, chuẩn bị cho chương trình học tại Đại học Thanh Hoa. Về lâu dài, Xu Ke không đặt ra những cột mốc hay mục tiêu thành tích cụ thể. "Em chỉ mong mình có thể thực sự làm chủ Toán học", nam sinh nói.