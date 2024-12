Bầu cử tổng thống Mỹ 2024 là một trong những cuộc đua vào Nhà Trắng gay cấn và tốn kém nhất trong lịch sử xứ sở cờ hoa, với tổng số tiền đóng góp cho các chiến dịch tranh cử lên tới 15,9 tỷ USD. Ban đầu, đây là cuộc cạnh tranh giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, 81 tuổi và cựu lãnh đạo Nhà Trắng Donald Trump, 78 tuổi. Tuy nhiên, khi ông Biden ngày 21/7 quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vì áp lực không ngừng từ nội bộ đảng Dân chủ sau màn tranh luận trực tiếp bị đánh giá “lép vế” trước đối thủ Cộng hòa hồi tháng 6, bà Kamala Harris, 56 tuổi được chọn làm ứng viên thay thế “đấu chung kết” với ông Trump.

Dù được đánh giá thuyết phục hơn trong cuộc so tài hùng biện trực tiếp duy nhất với ông Trump vào tối 10/9 và từng tạm dẫn trước đối thủ trong các cuộc thăm dò dư luận trước ngày bỏ phiếu quốc gia 5/11, nhưng bà Harris vẫn để thua chung cuộc. Ông Trump cuối cùng đã đánh bại bà Harris cả về tổng số phiếu đại cử tri (312 phiếu so với 226 phiếu) lẫn số phiếu phổ thông (77,2 triệu phiếu so với 75 triệu phiếu), trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Chiến thắng đã giúp ông Trump tạo nên nhiều kỷ lục như tổng thống Mỹ đầu tiên trong hơn 120 năm thắng cử 2 nhiệm kỳ không liên tiếp, người đầu tiên bị kết án trọng tội đắc cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng và chính khách lớn tuổi nhất khi tuyên thệ nhậm chức (79 tuổi vào tháng 1/2025).

Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ năm nay?

Ông Trump tự hào thắng cử vang dội, nói nhiệm kỳ tổng thống nên tính từ 5/11