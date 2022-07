Top các tỉnh, thành có điểm khối C cao nhất 2022

Vĩnh Phúc là địa phương có điểm khối C cao nhất, trung bình là 21,85 điểm.

Ở Vị trí thứ 2 là Nam Định với điểm trung bình khối C của các thí sinh là 21,65 điểm.

Ninh Bình đứng thứ 3 với trung bình 21,59 điểm.

Các địa phương khác trong top 10 có điểm khối C cao nhất còn lại là: Hải Phòng, Bình Dương, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nam, Bắc Ninh, Bạc Liêu.

Sau đây là điểm trung bình khối C của các tỉnh, thành phố do VietNamNet thống kê từ dữ liệu điểm thi do Bộ GD-ĐT cung cấp:

Thí sinh có điểm xét tuyển tổ hợp khối C cao nhất, trở thành thủ khoa khối C00 đến từ Sở GD&ĐT Bắc Ninh đạt 29,75 điểm. Trong đó, điểm môn Văn là 9,75 ; môn Lịch sử 10 và môn Địa lý 10.

Á khoa khối C năm nay là thí sinh người Nghệ An với điểm số 29,5 điểm. Em đạt 9,5 văn và 2 điểm 10 ở môn Lịch sử và Địa lý.

Có 11 thí sinh cùng đạt mức điểm 29,25 đến từ các Sở GD&ĐT Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

>>>Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2022