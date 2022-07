Cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT

Theo hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký nguyện vọng đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin nguyện vọng trên hệ thống.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, phương thức ở mọi trường đại học được xếp thứ tự từ một đến hết, trong đó nguyện vọng một là cao nhất. Mỗi thí sinh sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng đã đăng ký.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Xem Học bạ THPT và báo sai sót

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào thệ thống => Nhấn Tra cứu => Nhấn Học bạ THPT

Bước 2: Thí sinh thực hiện xem điểm học bạ. Nhấn vào lớp chọn Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 để xem học bạ các năm học.

Bước 3: Sau khi xem điểm học bạ nếu thí sinh thấy có sai sót thì nhấn Báo sai sót (Lưu ý: Nút báo sai sót sử dụng để báo sai sót cho chả 3 năm học. Nếu thí sinh thấy có sai sót cả 3 năm học thì thực hiện báo sai sót cùng 1 lần).

Bước 4: Sau khi nhấn Báo sai sót sẽ hiển thị màn hình để thí sinh nhập thông tin sai sót. Thí sinh nhập ví dụ: Sai thông tin Học lực học kì 1, Sai thông tinh điểm môn Toán học kì 1 lớp 12, môn Văn cuối năm lớp 11. Sau đó nhấn Gửi phản ánh

Danh sách nguyên vọng đủ điều kiện trúng tuyển

Bước 1: Thí sinh đăng nhập tài khoản => Nhấn Tra cứu => Nhấn Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển

Bước 2: Thí sinh có thể tìm kiếm theo Mã trường, Mã ngành bằng cách nhập các thông tin vào và nhấn tìm kiếm

Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

- Nhập thông tin xét tuyển sinh

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống => Nhấn Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

Bước 2: Chọn đối tượng ưu tiên tuyển sinh nếu có

Bước 3: Nhấn Nhập minh chứng đối tượng ưu tiên

Bước 4: Màn hình chọn ảnh hiển thị. Nhấn giữ phím “Ctrl” trên bàn phím và nhấn chuột phải vào các ảnh cần chọn (những ảnh được chọn sẽ hiển thị được bôi đen) sau khi chọn ảnh xong thí sinh nhấn Open để tải ảnh lên

Bước 5: Nhấn Nhập minh chứng khu vực

Bước 6: Màn hình chọn ảnh hiển thị. Nhấn giữ phím “Ctrl” trên bàn phím và nhấn chuột phải vào các ảnh cần chọn (những ảnh được chọn sẽ hiển thị được bôi đen) sau khi chọn ảnh xong thí sinh nhấn Open để tải ảnh lên

Bước 7: Nhấn Lưu thông tin đăng ký xét tuyển sinh

- Thêm nguyện vọng

Bước 1: Thí sinh nhấn Thêm nguyện vọng

Bước 2: Thí sinh thực hiện nhập các thông tin nguyện vọng bao gồm Thứ tự NV, Trường, Ngành, Phương thức xét tuyển, Tổ hợp môn => Sau đó nhấn Chọn để thêm nguyện vọng.

Lưu ý: Sau khi Thêm nguyện vọng thí sinh nhấn Lưu thông tin để lưu thông tin vừa thêm.

- Sửa nguyện vọng

Bước 1: Nhấn Sửa nguyện vọng tại nguyện vọng cần sửa

Bước 2: Thí sinh thực hiện sửa các thông tin cần sửa sau đó nhấn Chọn để sửa nguyện vọng.

Lưu ý: Sau khi Sửa nguyện vọng thí sinh nhấn Lưu thông tin để lưu thông tin vừa sửa.

- Xóa nguyện vọng

Bước 1: Nhấn Xóa nguyện vọng tại nguyện vọng cần xóa

Bước 2: Màn hình thông báo hỏi “Bạn có muốn xóa lựa chọn này?” hiển thị. Nhấn Đồng ý để xóa nguyện vọng.

Lưu ý: Sau khi Xóa nguyện vọng thí sinh nhấn Lưu thông tin để lưu thông tin vừa xóa

- Xếp theo thứ tự nguyện vọng

Bước 1: Nhấn Xếp theo thứ tự NV

Bước 2: Thí sinh thực hiện sửa thứ tự nguyện vọng mong muốn.

Lưu ý: Sau khi Sửa thứ nguyện vọng thí sinh nhấn Lưu thông tin để lưu thông tin vừa sửa

- Lưu thông tin

Bước 1: Sau khi thi sinh Thêm nguyện vọng, Sửa, Xóa, Xếp theo thứ tự NV nhấn Lưu thông tin để thực hiện lưu các thông tin vừa thay đổi.

Bước 2: Thí sinh sử dụng đúng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký dự thi và nhắn tin theo cú pháp TSO <số CMND/CCCD> gửi 6058 (1000đ/tin nhắn) để nhận mã xác thực. Mã xác thực sẽ hết hiệu lực sau 30 phút kể từ khi nhận được tin nhắn.

Ví dụ: TSO 01000001 gửi 6058

Sau đó nhập mã xác thực được gửi về điện thoại rồi nhấn Xác nhận đăng ký.

Bước 3: Nhấn nút Đồng ý để lưu thông tin

- Thanh toán

- In biên lai

Sau khi thanh toán thành công thí sinh có thể thực hiện In biên lai bằng cách nhấn vào nút In biên lai

- In danh sách

Thí sinh nhấn In danh sách để thực hiện in danh sách các nguyện vọng

Thí sinh có thể nhấn vào Lịch sử giao dịch để xem giao dịch.

