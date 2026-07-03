Qua thống kê của VietNamNet, năm nay, tổng số bài thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang đạt điểm 10 là 154. Trong khi đó, năm ngoái, tỉnh này không có bài thi môn Toán nào đạt được mức điểm 10.

Thống kê về phổ điểm và số lượng bài thi ở từng mức điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm 2025.

Năm 2025, trong tổng số 16.987 thí sinh dự thi môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có 131 bài thi đạt mức điểm từ 9 trở lên, không có điểm 10. Năm nay, với số thí sinh không thay đổi quá nhiều (17.589 em), tỉnh Tuyên Quang có 625 bài thi từ 9 điểm trở lên. Đặc biệt, năm nay tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán.

Thống kê về phổ điểm và số lượng bài thi ở từng mức điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm 2026.

Cũng theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi, năm 2026, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước (đạt 0,876%), chỉ xếp sau tỉnh Hà Tĩnh (đạt tỷ lệ 0,913%).

Trong khi đó, năm 2025, Tuyên Quang còn là 1 trong 5 tỉnh, thành có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT môn Toán 2025 thấp nhất cả nước (năm ngoái điểm trung bình môn Toán là 4,07; năm nay là 5,07).

Năm 2026, Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước (đạt 0,876%), chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh.

Mới đây, như VietNamNet phản ánh, qua phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở Tuyên Quang năm 2026, có một dải thí sinh với những số báo danh gần nhau có mức điểm rất cao.

Cụ thể, kết quả thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Song, đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đặc biệt, “lạ” hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 (154 bài thi) còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn như 9,2; 9,4; 9,6; 9,8.