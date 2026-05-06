Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT công bố, các trường mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Cụ thể, ngày kết thúc học kỳ 2 vào 29/5 (thứ Sáu) và kết thúc năm học vào ngày 30/5 (thứ Bảy). Như vậy, sau khi kết thúc năm học, muộn nhất từ ngày 31/5, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ hè, cho tới khi tựu trường năm học mới 2026-2027.

Thời điểm ngày tựu trường năm học mới 2026-2027 chính xác đến nay chưa được công bố.

Song, như năm ngoái, thời gian tựu trường của Hà Nội sớm nhất là trước khoảng 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5/9. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12, lịch tựu trường sớm nhất là trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo do Chính phủ vừa ban hành, thời gian nghỉ hè của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Thời gian nghỉ hè của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thường xuyên tối thiểu là 4 tuần, tối đa 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm. Trong thời gian nghỉ hè, nhà giáo được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định.