Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 với thời gian làm bài 90 phút do Tuyensinh247 xây dựng như sau:

Dưới đây là đáp án:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung đề sẽ nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11.

Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Theo ông Chương, đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học, đồng thời duy trì tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề thi sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.