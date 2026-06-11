Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%). Tổng số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Ở buổi làm thủ tục dự thi hôm qua 10/6, có 1.208.968 thí sinh có mặt, đạt tỷ lệ 98,79%; vắng 14.808 thí sinh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Theo số liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo từng môn, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký, Lịch sử là môn tự chọn có số lượng thí sinh lựa chọn nhiều nhất, với 570.800 lượt đăng ký.

Địa lý đứng thứ hai với 448.725 thí sinh, tiếp đến là Vật lý (389.630) và Ngoại ngữ (347.455).

Ở chiều ngược lại, Công nghệ Công nghiệp là môn có ít thí sinh đăng ký nhất, với 7.402 em, tương tự năm 2025.

Thí sinh tại TPHCM làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 tới 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.