Vị trí dẫn đầu thay đổi

Kết quả xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy nhiều biến động đáng chú ý so với năm 2025. Ninh Bình vươn lên dẫn đầu cả nước, Hà Nội và Hải Phòng cùng thăng hạng mạnh, trong khi Nghệ An và Hà Tĩnh không còn giữ được hai vị trí dẫn đầu như năm trước.

Ninh Bình trở thành địa phương có điểm trung bình tất cả các môn cao nhất cả nước với 6,320 điểm. Xếp sau lần lượt là Hà Nội (6,177 điểm), Hải Phòng (6,167 điểm), Nghệ An (6,166 điểm) và Hà Tĩnh (6,149 điểm).

Trong khi đó, năm 2025, Nghệ An dẫn đầu với điểm trung bình là 6,52; Hà Tĩnh xếp thứ hai (6,48) và Ninh Bình đứng thứ ba (6,45).

Top 10 có nhiều xáo trộn

So với năm 2025, Top 10 năm 2026 có nhiều xáo trộn.

Bảng xếp hạng tốt nghiệp 34 tỉnh/thành năm 2026.

Ninh Bình tăng từ vị trí thứ 3 lên dẫn đầu cả nước. Hà Nội cũng tăng hai bậc, từ hạng 4 lên hạng 2. Đáng chú ý nhất là Hải Phòng khi tăng tới 4 bậc, từ vị trí thứ 7 lên thứ 3.

Ở chiều ngược lại, Nghệ An - quán quân năm 2025 - giảm xuống vị trí thứ 4. Hà Tĩnh cũng lùi từ hạng 2 xuống hạng 5. Phú Thọ giảm một bậc xuống thứ 6.

TPHCM vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu. Nếu năm 2025 đứng thứ 6 với điểm trung bình 6,27 thì năm 2026 thành phố xếp thứ 7 với 6,040 điểm, giảm một bậc.

Huế và Hưng Yên đều tăng hai bậc để lần lượt đứng thứ 8 và thứ 9, trong khi Bắc Ninh giảm nhẹ từ hạng 9 xuống hạng 10.

Tuyên Quang và nhiều địa phương bứt phá

Ngoài Top 10, bảng xếp hạng năm nay cũng ghi nhận nhiều địa phương cải thiện vị trí đáng kể.

Đồng Tháp tăng từ hạng 16 lên hạng 12. Quảng Trị tăng từ 18 lên 13.

Lâm Đồng tạo bước nhảy lớn nhất khi từ vị trí cuối bảng năm 2025 (thứ 24) vươn lên hạng 15 năm 2026, tăng tới 9 bậc.

Tuyên Quang cũng tăng mạnh từ hạng 30 lên hạng 17. Khánh Hòa tăng từ hạng 28 lên hạng 20. Gia Lai tăng từ hạng 31 lên hạng 23.

Những địa phương này đều cải thiện đáng kể điểm trung bình nhiều môn, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Sau đây là xếp hạng thứ tự 34 tỉnh, thành mới theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Không ít địa phương tụt sâu

Ở chiều ngược lại, một số địa phương giảm hạng khá mạnh. Tây Ninh từ vị trí 18 năm 2025 xuống hạng 28 năm nay, giảm 10 bậc. Vĩnh Long giảm từ hạng 23 xuống hạng 33. Điện Biên từ hạng 27 xuống hạng 31. Đắk Lắk từ hạng 31 xuống hạng 32. Thanh Hóa cũng giảm từ hạng 8 xuống hạng 11, còn Quảng Ninh giảm từ hạng 12 xuống hạng 14.

Sơn La tiếp tục đứng cuối

Nhóm cuối bảng năm 2026 gồm Sơn La, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Điện Biên và Cao Bằng. Đáng chú ý, Sơn La tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng trong hai năm liên tiếp. Điểm trung bình năm 2026 của địa phương này đạt 4,979 điểm, thấp nhất trong 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Trong khi đó, năm 2025, nhóm cuối gồm Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Đắk Lắk và Tuyên Quang. Lai Châu đã cải thiện đáng kể khi tăng từ nhóm áp chót lên vị trí 26. Ngược lại, Vĩnh Long rơi mạnh xuống áp chót sau khi năm trước vẫn nằm ở nhóm giữa bảng.

Các tỉnh phía Bắc tiếp tục chiếm ưu thế

Kết quả xếp hạng điểm thi năm 2026 cho thấy các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục áp đảo. Trong 10 địa phương dẫn đầu có tới 8 địa phương thuộc khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ gồm Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Huế, Hưng Yên và Bắc Ninh. TPHCM là địa phương phía Nam duy nhất góp mặt trong Top 10.

Một điểm đáng chú ý khác là khoảng cách giữa các địa phương dẫn đầu đang ngày càng thu hẹp. Chênh lệch điểm trung bình giữa hạng nhất Ninh Bình (6,320 điểm) và hạng 10 Bắc Ninh (5,909 điểm) chỉ khoảng 0,41 điểm. Điều này cho thấy chất lượng điểm thi giữa các địa phương trong nhóm đầu khá đồng đều.

Ở chiều ngược lại, khoảng cách giữa nhóm đầu và nhóm cuối vẫn còn lớn. Sơn La - địa phương xếp cuối bảng - có điểm trung bình 4,979, thấp hơn địa phương dẫn đầu tới 1,34 điểm.