Cuộc họp báo nhằm cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang; kết quả điều tra, xác minh, xử lý của các cơ quan chức năng và trao đổi, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm.

Từ 14h, nhiều phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn đã có mặt tại Trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Bà Hoàng Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang giới thiệu chương trình họp báo.

Đúng 15h30, cuộc họp báo bắt đầu. Chủ trì hội nghị về phía Tỉnh ủy Tuyên Quang có ông Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; về phía UBND tỉnh có ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Cùng dự họp báo còn có đại diện các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh; VKSND tỉnh và các đơn vị chức năng có liên quan. Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang tham dự họp báo là ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc.

Quang cảnh buổi họp báo.

15h35: Mở đầu họp báo ông Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang quán triệt nội dung cuộc họp. Theo ông Lợi, chương trình họp báo sẽ lần lượt cung cấp thông tin về kỳ thi trên địa bàn tỉnh; kết quả xác minh đang được dư luận quan tâm, đồng thời dành thời gian để các cơ quan chức năng trả lời câu hỏi của báo chí. Thời gian tổ chức trong 60 phút. Để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ xuyên suốt, đề nghị các phóng viên không livestream.

Dải thí sinh có số báo danh gần nhau đều đạt điểm 10 môn Toán

Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang vì liên quan đến dấu hiệu vi phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Quá trình điều tra của Công an tỉnh Tuyên Quang diễn ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng phổ điểm môn Toán của địa phương này có những biểu hiện bất thường.

Cụ thể, ngày 3/7, như VietNamNet phản ánh, sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một hiện tượng đặc biệt xuất hiện tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Kết quả thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Trong đó, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung ở một dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán.

Phổ điểm và thống kê số lượng bài thi môn Toán đạt từng mức điểm của tỉnh Tuyên Quang theo phân tích của VietNamNet.

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng khác thường khi số bài thi đạt điểm 10 còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức 9,2; 9,4; 9,6 và 9,8.

Theo phân tích của VietNamNet từ dữ liệu điểm thi, năm 2025, trong tổng số 16.987 thí sinh dự thi môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có 131 bài thi đạt mức điểm từ 9 trở lên, không có thí sinh nào đạt điểm 10. Năm nay, với số lượng thí sinh không thay đổi nhiều (17.589 em), tỉnh Tuyên Quang có 625 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên; đặc biệt có 154 điểm 10 môn Toán.

Năm 2026, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước (0,876%), chỉ xếp sau tỉnh Hà Tĩnh (0,913%).

Trong khi đó, năm 2025, Tuyên Quang còn là 1 trong 5 tỉnh, thành có điểm trung bình môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thấp nhất cả nước (năm ngoái điểm trung bình môn Toán là 4,07; năm nay là 5,07).

Tuyên Quang cũng là tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 môn Toán/tổng số thí sinh dự thi cao thứ hai cả nước năm 2026 (đạt 0,876%), chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ GD-ĐT vào cuộc kiểm tra, xác minh

Sau khi xuất hiện thông tin về loạt điểm 10 môn Toán bất thường, Bộ GD-ĐT cho biết qua rà soát đã phát hiện một số dấu hiệu cần làm rõ. Ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo quy chế thi tốt nghiệp THPT. Đến ngày 5/7, Bộ công bố kết quả kiểm tra bước đầu tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết Tổ công tác đã rà soát hồ sơ coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi và chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu bài thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình.

Bước đầu, Tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục xác minh, làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi.

Tổ công tác cũng đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi cùng những cá nhân liên quan (nếu có).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Khởi tố Nguyễn Hà Duy - giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Diễn biến tiếp theo, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố Nguyễn Hà Duy (29 tuổi, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ 146 bài thi đạt điểm 10 môn Toán bất thường. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang.