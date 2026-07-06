Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến những dấu hiệu vi phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nguồn tin của VietNamNet, trước thời điểm bị áp dụng Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, giáo viên Nguyễn Hà Duy từng được nhiều cơ quan, đơn vị địa phương giới thiệu là giáo viên trẻ có nhiều thành tích trong học tập và giảng dạy.

Theo thông tin từ một bài viết trên Trang thông tin điện tử của phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Hà Duy từng được đánh giá là giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn tốt, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và tham gia nhiều hoạt động chuyển đổi số của ngành.

Nguyễn Hà Duy trong một giờ giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Cổng TTĐT phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang

Theo tư liệu của ngành giáo dục, giáo viên Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo tại Tuyên Quang. Ngay từ khi còn nhỏ, Duy đã bộc lộ năng khiếu về Toán học.

Từ bậc tiểu học đến THCS, Duy liên tục đạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Ba Toán Tuổi thơ cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học khi mới học lớp 8 và giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh lớp 9.

Tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Duy tiếp tục là học sinh nổi bật của lớp chuyên Toán khóa 27 khi hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Ngoài ra, Duy còn giành giải Ba kỳ thi HOMC do Hội Toán học Hà Nội tổ chức cùng Huy chương Đồng và Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Duy được tuyển thẳng vào lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau bốn năm học, Duy tốt nghiệp loại Giỏi và trở về công tác tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang từ năm 2020.

Theo giới thiệu của nhà trường thời điểm đó, Nguyễn Hà Duy được phân công chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Nhiều bài viết từng được đăng trên website nhà trường và ngành giáo dục địa phương cho biết, không chỉ từng được đánh giá cao về chuyên môn, Nguyễn Hà Duy còn là một trong những giáo viên trẻ sớm tiếp cận và đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giảng dạy. Từ năm 2022, Duy bắt đầu sử dụng ChatGPT để hỗ trợ xây dựng học liệu, thiết kế đề kiểm tra, cá nhân hóa nội dung học tập cho từng học sinh. Giáo viên này cũng kết hợp nhiều nền tảng như PowerPoint, Padlet, Quizizz, Azota và Kahoot để tăng tính tương tác trong các giờ học.

Ngoài ra, Duy còn tham gia chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI tại các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường và cấp tỉnh. Giáo viên này được giới thiệu là người trực tiếp hướng dẫn nhiều đồng nghiệp khai thác ChatGPT và các nền tảng số phục vụ soạn giảng, đồng thời hỗ trợ giáo viên lớn tuổi tiếp cận công nghệ.

Đối với học sinh, Duy tổ chức các buổi hướng dẫn sử dụng AI trong học tập, giới thiệu cách khai thác công cụ số để giải toán, tìm kiếm tài liệu, xây dựng sơ đồ tư duy và chuẩn bị bài thuyết trình. Nội dung này cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lớp và các hoạt động học thuật của nhà trường.

Theo dữ liệu được công bố, Nguyễn Hà Duy từng được trao danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 và giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh.