Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có văn bản về việc tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi THPT năm 2026. Cụ thể, thời gian tổ chức từ 15h30 chiều nay (9/7).

Về nội dung, văn bản cho biết, cuộc họp báo được tổ chức nhằm cung cấp một số thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; trao đổi, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Trước đó, ngay sau khi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu bất thường liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi và công bố kết quả, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).