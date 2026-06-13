Xung quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngoài môn Ngữ văn, một số vấn đề liên quan đến đề thi môn Toán và Tiếng Anh cũng được đặt ra.

Có ý kiến cho rằng môn Toán xuất hiện một số câu hỏi chỉ mang “mác” thực tế, xây dựng theo hướng giả định, ghép tình huống chứ không thực sự phản ánh thực tiễn.

Trả lời vấn đề này, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, đề thi nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của học sinh. Tuy nhiên, nếu xây dựng một bài toán với các thông số chính xác tuyệt đối như trong thực tế, khi ấy đề thi cần phải bổ sung lượng dữ liệu chặt chẽ, phức tạp, thậm chí sử dụng kiến thức vượt ngoài chương trình phổ thông.

“Do đó, ở cấp phổ thông, ban ra đề đã cân nhắc đưa vào mức độ phù hợp với học sinh. Thay vì đưa các số liệu đơn thuần, ý nghĩa sẽ không rõ bằng gắn với thực tế, giúp học sinh thấy ý nghĩa của việc toán học”, ông Hà nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy.

Ngoài đề thi môn Toán, đề thi môn Tiếng Anh cũng nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Một số giáo viên đánh giá đề thi đã “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng một số câu hỏi phân hóa đòi hỏi thí sinh phải có trình độ tương đương C1 hoặc IELTS 7.0 mới trả lời được.

GS Nguyễn Ngọc Hà cho hay, đề thi môn Tiếng Anh cũng đã được hội đồng ra đề thảo luận mang tính khoa học, yêu cầu học sinh khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu năng lực ngoại ngữ bậc 3 trên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

“Điều quan trọng nhất là một số từ mà có ý kiến cho rằng có thể vượt quá so với chương trình thì những từ đó được đặt ở những vị trí không mang tính chất quyết định hay từ khóa quyết định điểm số trong câu hỏi, trong đề thi. Đó là điều rất quan trọng”, ông Hà nói.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, trong lúc ra đề thi, có rất nhiều trường hợp khi trao đổi, phản biện thấy rằng có những từ mới thuộc phạm vi phần đọc hiểu và “nếu hiểu được ngữ cảnh thì thí sinh có thể không cần phải hiểu nghĩa của một số từ đó”.

"Đề thi 'mở' thì đương nhiên đáp án phải 'mở'"

Về đề thi nói chung, ông Hà cho hay, năm nay, đề thi các môn được thiết kế nhằm giảm sự chênh lệch, làm sao để độ khó các môn đồng đều nhau cũng là một nội dung rất quan trọng. Việc này được thực hiện bằng cả yếu tố chuyên môn lẫn yếu tố kỹ thuật.

“Trong kỳ thi năm nay, tôi nghe có thí sinh nói đề khó, nhưng cũng có những thí sinh nói đề ‘dễ thở’ hơn. Chúng ta có lẽ phải chờ đợi kết quả thi”, ông Hà nói.

Ảnh: Thanh Hùng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, quan điểm đề thi phải bám sát chương trình, đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh. Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT cũng có tiếp nhận thông tin từ các chuyên gia, giáo viên, báo chí...

“Kết quả chấm xong, phải có phổ điểm đã, rồi mới có đánh giá được. Thông tin hôm nay chúng ta có được mới chỉ là bước đầu”, ông Thưởng nói và cho rằng cần đầy đủ quy trình, trong đó có chấm thẩm định mới có những kết luận.

Tuy nhiên, theo ông Thưởng, khi đề thi “mở” thì đương nhiên đáp án phải mở; và cần tôn trọng quan điểm của thí sinh, thậm chí ý kiến phản biện, thể hiện sự sáng tạo.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết Bộ cũng đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra đột xuất để đảm bảo công tác chấm thi năm nay.