Chiều 25/6, Sở GD-ĐT Phú Thọ ban thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027. Theo đó, điểm trúng tuyển có sự phân hóa lớn giữa các trường.

Cụ thể, trong khối công lập không chuyên, THPT Trần Phú dẫn đầu với điểm xét tuyển 24,25; tiếp theo là THPT Việt Trì (23,25), THPT Lê Xoay (22,25), THPT Yên Lạc (22,75) và THPT Nguyễn Thái Học (22 điểm).

Ở chiều ngược lại, một số trường có điểm trúng tuyển thấp như THPT Yên Hòa (6,25), THPT Lạc Thủy C (8,25), THPT Mai Châu B (8 điểm).

Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Hùng Vương. Ảnh: Hạnh Thuý

Với khối ngoài công lập, các trường thực hiện xét tuyển kết hợp thi tuyển ghi nhận điểm chuẩn cao nhất: THPT Phú Thọ (32 điểm), PT Hermann Gmeiner Việt Trì (31 điểm), THCS-THPT Đào Duy Từ (29,5 điểm).

Riêng trường Phổ thông liên cấp Newton Vĩnh Phúc áp dụng xét tuyển kết hợp đánh giá năng lực có điểm chuẩn 27,5.

Sở GD-ĐT Phú Thọ cũng đã chốt học sinh đủ điểm trúng tuyển nộp hồ sơ từ ngày 25/6 đến 11h30 ngày 28/6 và yêu cầu các trường thông báo công khai điểm trúng tuyển, cung cấp ít nhất hai số điện thoại để học sinh và phụ huynh liên hệ.

Học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 chỉ cần nộp học bạ bản chính, trong đó có xác nhận của hiệu trưởng về việc hoàn thành chương trình.

Việc duyệt tuyển sinh được tổ chức ngày 29-30/6/2026 tại Hội trường tầng 5 Sở GD-ĐT, phân theo từng khu vực địa lý.

Trường hợp còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu, các đơn vị được xét tuyển bổ sung chậm nhất đến 15h00 ngày 3/7/2026.