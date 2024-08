Cuộc so tài hùng biện đầu tiên giữa ông Trump và bà Harris dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/9 tại Philadelphia, bang Pennsylvania và do hai người dẫn chương trình của hãng thông tấn ABC là David Muir và Linsey Davis điều phối.

Ảnh: Bloomberg

“Các quy tắc sẽ giữ nguyên như cuộc tranh luận trực tiếp gần đây nhất của đài CNN, những thứ có vẻ diễn ra tốt đẹp với tất cả mọi người ngoại trừ (Tổng thống) Joe Biden. Các ứng cử viên tổng thống sẽ đứng tranh luận và không thể đem theo các tờ ghi chú hay ‘phao thi’”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 27/8.

Theo cựu lãnh đạo Nhà Trắng, ABC News đã đảm bảo với cả hai bên rằng đây sẽ là một cuộc tỉ thí “công bằng, bình đẳng” và không bên nào được cho xem trước các câu hỏi. Ông cũng ám chỉ sẽ không có chuyện lặp lại tình huống như trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, khi cộng tác viên của CNN kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) Donna Brazile bị cáo buộc đã đưa cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng này khi đó, xem trước một danh sách câu hỏi sẽ sử dụng tại buổi đối thoại với cử tri trên truyền hình.

Ông Trump từ lâu vẫn quả quyết CNN và các hãng truyền thông chính thống khác của Mỹ đã công khai ủng hộ đảng Dân chủ. Tuy nhiên, cựu tổng thống khen ngợi sự khách quan của hai người dẫn chương trình CNN là Jake Tapper và Dana Bash sau khi họ chủ trì cuộc so tài hùng biện giữa ông và Tổng thống Joe Biden hồi tháng 6. Ông Biden được đánh giá có màn thể hiện “lép vế” trước ông Trump tại sự kiện này và đã quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng 3 tuần sau đó.

Ông Trump từng rút khỏi cuộc tranh luận ngày 10/9 sau khi chiến dịch tranh cử của ông Biden kết thúc và kêu gọi bà Harris "tỉ thí" với ông vào ngày 4/9 trong chương trình do kênh Fox News tổ chức. Tuy nhiên, bà Harris nhất quyết chọn chương trình của ABC News vào ngày 10/9 và ông Trump đã đồng ý.

Ông Trump sau đó đã đề nghị Phó Tổng thống chấp nhận tổng cộng 3 cuộc so tài tranh luận, bao gồm cả sự kiện do Fox News chủ trì và cuộc đối đầu thứ 3 do NBC News tổ chức. Song, bà Harris chỉ nhất trí tham gia cuộc tranh luận của ABC News.