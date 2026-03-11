Những ngày qua, giá xăng trong nước tăng mạnh khiến tài xế công nghệ, shipper gặp không ít áp lực.

Trước tình trạng này, nhiều shipper, tài xế xe công nghệ tại TPHCM buộc phải chọn cách tăng giờ làm việc, hạn chế di chuyển để đỡ tốn nhiên liệu. Bên cạnh đó, nhiều tài xế cân nhắc cắt giảm các khoản chi tiêu trong ngày để đảm bảo thu nhập và duy trì công việc.