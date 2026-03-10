“Anh chị nào còn hàng thì bơm ra bán, giữ lại lỗ ráng chịu”

Sáng 10/3, tại buổi làm việc giữa Sở Công Thương TPHCM với các đơn vị và thương nhân phân phối xăng dầu, khí, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng thuộc Sở này đã phân tích về cơ cấu giá của xăng RON95.

Cụ thể, loại xăng này hiện có giá là 27.047 đồng/lít. Trong đó, giá nhập khẩu từ thị trường Singapore chiếm gần 19.000 đồng/lít, tương đương khoảng 70% trong cơ cấu giá thành. Như vậy, còn lại 30% là bao gồm thuế nhập khẩu, chi phí logistics, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp…

Như vậy, việc Chính phủ vừa quyết định giảm thuế nhập khẩu từ 10% về 0% sẽ giúp ổn định giá xăng dầu bán lẻ.

Ngoài ra, theo ông Hiếu, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang khởi động phương án sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu. Trong trường hợp giá xăng dầu biến động tăng lên thì hai bộ sẽ sử dụng quỹ ngay lập tức.

Cho nên, giá xăng dầu trong thời gian sắp tới có xu hướng ổn định. Trong khi đó, giá dầu trên thị trường thế giới cũng đang có xu hướng đi xuống.

"Anh chị nào còn hàng trong kho thì lo bơm ra mà bán. Nếu giữ hàng, tới đây lỗ ráng chịu”, ông nhắn nhủ tới các thương nhân có mặt tại buổi làm việc.

Sở Công Thương làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình cung ứng xăng dầu, sáng 10/3. (Ảnh: Thu Thuỷ)

Giá xăng dầu Việt Nam cao hay thấp so với các nước?

Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, giá xăng RON 95 của Việt Nam vẫn đang thấp hơn nếu so với sản phẩm tương đương của các nước trong khu vực.

Cụ thể, xăng RON của Singapore hiện có giá 46.000 đồng/lít; Lào là 38.600 đồng/lít; Thái Lan 32.000 đồng/lít; Trung Quốc 28.900 đồng/lít; Campuchia 28.800 đồng/lít; Indonesia 20.000 đồng/lít; Malaysia 17.000 đồng/lít – do Chính phủ sử dụng chính sách bù giá cho xăng dầu.

"Nhìn chung, giá xăng dầu tại Việt Nam đang tăng nhưng so với mặt bằng các nước tương đồng về phát triển kinh tế, chúng ta đang ở mức thấp hơn", ông nhận định.

Trước tình hình hiện nay, ông cho biết, Sở Công Thương thành phố đang thử nghiệm phương án điều hành cục bộ đối với xăng dầu, gồm 3 giải pháp chính.

Thứ nhất, các thương nhân phân phối có nhu cầu vận chuyển xe bồn trong khu vực nội thành để điều động xăng dầu nhanh chóng thì gửi văn bản về Sở Công Thương kèm theo biển số xe, tuyến đường từng xe. Từ đó, Sở sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng để hỗ trợ các xe bồn lưu thông trong nội thành ban ngày, giúp điều động xăng dầu tới vị trí cần một cách nhanh chóng.

Thứ hai, thương nhân nhập khẩu nếu gặp khó ở khâu hải quan, thì thông tin để Sở Công Thương phối hợp với hải quan thành phố theo hướng “luồng xanh” cho các trường hợp đó.

Thứ ba, Sở sẽ triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng theo ngày. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối yêu cầu báo cáo tình hình nguồn hàng mỗi ngày. Dựa trên báo cáo của các thương nhân, Sở sẽ tính toán để phối hợp, điều động xăng dầu giữa các khu vực thừa/thiếu trong thành phố.

Đáng chú ý, ông Hiếu cho biết, một vài cửa hàng ở khu vực ngoại thành có hiện tượng thiếu xăng cục bộ trong thời gian ngắn, khoảng vài tiếng đồng hồ. Do đó, một số người dân với tâm lý hoang mang, đã đưa xe máy ra mua xăng về, sau đó họ hút xăng trong bình xe ra, rồi đưa vào can chứa nhằm mục đích tích trữ. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm và cần cấm, liên quan tới an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Quản lý thị trường TPHCM công bố đường dây nóng để phản ánh về tình hình xăng dầu trên địa bàn. (Ảnh: Thu Thuỷ)

Về vấn đề này, ông Tiến Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nêu ví dụ, ngay trong sáng 10/3, tại một địa bàn ngoại thành của TPHCM cũng xảy ra hiện tượng người tiêu dùng tăng cường mua xăng dầu. Người dân đã đi mua xăng và tích trữ vào bình.

Lực lượng QLTT đã phối hợp với công an địa phương để kịp thời vận động, tuyên truyền với bà con là hành vi mang xăng cất ở nhà rất nguy hiểm.

Trong tình hình hiện nay, ông Đạt đề nghị các đơn vị cung cấp xăng dầu trên địa bàn tăng cường trách nhiệm, đảm bảo nguồn cung cho khách hàng, đảm bảo sự ổn định của thị trường năng lượng.

Đối với người tiêu dùng, ông nhắn nhủ, cần có sự ổn định tâm lý. "Người tiêu dùng yên tâm rằng các cơ quan chức năng đã và đang làm việc rất nỗ lực, cố gắng và có hiệu quả. Các doanh nghiệp đều có trách nhiệm với thị trường. Do đó, người tiêu dùng cần bình tĩnh và không tích trữ xăng dầu", ông nói.